Психолог: советы, чтобы уборка дома стала легче и спокойнее

Крупнейшее в мире исследование, посвященное жизни дома, показало, что одним из важнейших элементов, которые позволяют нам хорошо чувствовать себя дома, является ощущение контроля над своей жизнью. Однако одним из препятствий, которое каждому четвертому жителю Латвии мешает это ощутить и почувствовать себя хорошо, является ощущение, что работа по дому никогда не заканчивается. Эксперты делятся практическими советами о том, как сбалансировать домашние дела и найти время для отдыха.
Ежегодное исследование IKEA "Жизнь дома" показало, что отдых (34%) и порядок дома (35%) - главные элементы, которые помогают поддерживать внутреннее благополучие.
"Поддержание порядка в доме помогает снизить ощущение стресса от беспорядка и грязи. Загромождённое пространство может угнетать, в то время как порядок даёт ощущение покоя. Порядок способствует ощущению эффективности и контроля, позволяя самому создавать своё окружающее пространство. Многим гораздо проще концентрироваться и работать в упорядоченном пространстве. Помимо прочего, сама уборка может быть медитативным, успокаивающим процессом, особенно когда беспорядка немного", - говорит психолог Кристина Дудиня.
Ограничьте домашние дела по времени
Как отмечает психолог, когда дома царит беспорядок, сложно отдохнуть, а это может вызывать тревогу и постоянное давление обязанности навести порядок. Однако есть несколько стратегий, как справиться с беспорядком, когда сил на это немного.
"Выделите приоритетные задачи исходя из того, насколько они помогут улучшить ситуацию и ваше самочувствие. Ограничьте время, например, до 15 минут, и за этот период сделайте максимум. Важно не требовать от себя много и делать перерывы на отдых перед тем, как вернуться к работе", - советует К. Дудиня.
Психолог подчёркивает, что отдых и ничегонеделание - это тоже своего рода наведение порядка, только в голове. Когда мы планируем своё время для домашних дел, работы и отдыха, это тоже уборка и распределение всего по местам, только психологически.
Разделяем домашние дела
Для того чтобы не тратить время на уборку в выходные, а отдыхать и заниматься любимыми делами, что очень важно для нашего самочувствия, стоит ввести небольшие промежутки для уборки на неделе. "Например, полчаса в понедельник можно потратить на пылесос, во вторник можно устроить уборку в ванной, в среду - на кухне и так далее. Таким образом, уборка будет занимать полчаса в день, а не половину вашего выходного", - советует дизайнер IKEA Дариус Римкус.
Ещё один совет - небольшие дела делать сразу, чтобы они не накапливались. Например, убирать на кухне сразу после готовки, включать стиральную машину, когда вы идёте в душ, а пока ждёте закипания чайника, можно вытереть столешницу.
Избавляемся от ненужного
Дизайнер подчёркивает, как важно поддерживать порядок в вещах, которые вам нужны и которые вы любите, и избавляться от того, что уже не нужно. Такие вещи можно продать или отдать на благотворительность, чтобы они не занимали место дома.
"Беспорядок - враг спокойного, благополучного дома. Мы любим окружать себя вещами, которые нас радуют - они словно напоминают нам о приятных моментах. А беспорядок - это другое: сломанные, нелюбимые, ненужные вещи, подарки, которые нас не радуют, но жалко от них избавиться. Они высасывают энергию и занимают место на полках. И первое правило борьбы с беспорядком - избавиться от ненужных вещей", - говорит Д. Римкус.
Как убирать реже
Как отмечает дизайнер интерьеров, сократить время на уборку можно, если распределить вещи по своим местам раз и навсегда. После того, как получится избавиться от ненужных вещей, нужно разложить вещи по коробкам и ящикам.
"Даже вещи в выдвижных ящиках будут занимать меньше места и легче будет найти нужное, если разложить их по коробочкам. В открытом пространстве лучше использовать большие корзины для хранения игрушек, пледов и других вещей. А на открытых полках можно использовать коробки, которые скроют в себе весь беспорядок", - советует дизайнер.
Об исследовании IKEA "Жизнь дома"*
Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению IKEA Group. Опрос проводился в период с мая по июнь 2023 года с помощью онлайн-панелей для каждой страны. В Латвии было опрошено 1005 жителей.
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