Психолог: советы, чтобы уборка дома стала легче и спокойнее

Психолог подчёркивает, что отдых и ничегонеделание - это тоже своего рода наведение порядка, только в голове. Когда мы планируем своё время для домашних дел, работы и отдыха, это тоже уборка и распределение всего по местам, только психологически.

Разделяем домашние дела

Для того чтобы не тратить время на уборку в выходные, а отдыхать и заниматься любимыми делами, что очень важно для нашего самочувствия, стоит ввести небольшие промежутки для уборки на неделе. "Например, полчаса в понедельник можно потратить на пылесос, во вторник можно устроить уборку в ванной, в среду - на кухне и так далее. Таким образом, уборка будет занимать полчаса в день, а не половину вашего выходного", - советует дизайнер IKEA Дариус Римкус.

Ещё один совет - небольшие дела делать сразу, чтобы они не накапливались. Например, убирать на кухне сразу после готовки, включать стиральную машину, когда вы идёте в душ, а пока ждёте закипания чайника, можно вытереть столешницу.

Избавляемся от ненужного

Дизайнер подчёркивает, как важно поддерживать порядок в вещах, которые вам нужны и которые вы любите, и избавляться от того, что уже не нужно. Такие вещи можно продать или отдать на благотворительность, чтобы они не занимали место дома.