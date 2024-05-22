Видео У Украины появились морские дроны с ракетами "Град"

По данным источника в СБУ, новая система вооружения уже применялась в боевых действиях против российских позиций на Кинбурнском полуострове на северном побережье Черного моря.

"Это технологическое решение уже показывает хорошие результаты", - сказал источник, не вдаваясь в подробности о нападении. "Врага ждут новые сюрпризы", - добавил источник.

На YouTube опубликовано видео, на котором запечатлена указанная атака, но его подлинность не подтверждена.

На кадрах, опубликованных СБУ, видно, как на суше тестируется пуск ракет "Град".

"Наш Sea Baby - это не просто дрон, а постоянно совершенствующаяся многофункциональная платформа. Теперь они оснащены реактивной системой залпового огня, и это технологическое решение уже демонстрирует мощные результаты", - отметил представитель СБУ.

Последняя модернизация платформы произошла всего несколько недель назад, когда представитель СБУ Артем Дехтяренко заявил, что Sea Baby был модернизирован и теперь может нести почти тонну взрывчатки для поражения целей на расстоянии более 1000 километров.

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