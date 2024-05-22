Желание России изменить государственные морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море может стать эскалационной мерой, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с премьер-министром Эвикой Силиней.
Он отметил, что пока доступны неофициальные сведения, однако сам факт вызывает тревогу. Президент подчеркнул, что Министерство иностранных дел Латвии находится на связи с союзниками в Литве и Финляндии.
"Мы следим за ситуацией и готовы в случае необходимости поддержать наших союзников в формате и НАТО, и Евросоюза. Этот вопрос углубленно изучается не только в Риге, но и в Литве, Финляндии и других странах. Если будет новая информация, последует необходимая реакция", - сказал президент.
Ринкевич подчеркнул, что Латвия не поддерживает никакие попытки изменить границы в одностороннем порядке. Если что-то подобное произойдет, это следует считать эскалационной мерой со стороны России, заслуживающей соответствующей реакции.
Премьер-министр подчеркнула, что неофициальную на данный момент информацию она планирует обсудить в пятницу, 24 мая, с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, который прибудет с визитом в Латвию.
Силиня полагает, что Финляндия, скорее всего, обратится с этим вопросом в НАТО. Премьер добавила, что никакой официальной коммуникации с Россией ни у Литвы, ни у Финляндии не было. Латвия будет следить за происходящим и думать, как она может быть полезна в формировании общей позиции, сказала премьер.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в Twitter сообщила, что для прояснения ситуации Латвия поддерживает контакты с коллегами из Финляндии и Литвы, других скандинавских стран и стран Балтии.
The Moscow Times сообщает, что разработан проект постановления правительства России, направленный на одностороннее изменение морских границ страны с Литвой и Финляндией. Согласно этому документу, Кремль намерен объявить часть акватории Балтийского моря к востоку от Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области своими внутренними морскими водами.
На границе с Финляндией правительство России намерено скорректировать координаты в районе островов Яхи, Соммерс, Голландия, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва.
На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, а также Балтийской косы.
Нынешние географические координаты определены постановлением Совета министров СССР от 1985 года, и авторы проекта утверждают, что они не вполне соответствуют современной географической ситуации. В них пункты были зафиксированы по маломасштабным морским навигационным картам, основанным на работах середины ХХ века, но это не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод.
Министерство обороны России предлагает признать частично недействительным раздел упомянутого постановления Совета министров СССР "Балтийское море".
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