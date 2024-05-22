Он отметил, что пока доступны неофициальные сведения, однако сам факт вызывает тревогу. Президент подчеркнул, что Министерство иностранных дел Латвии находится на связи с союзниками в Литве и Финляндии.

"Мы следим за ситуацией и готовы в случае необходимости поддержать наших союзников в формате и НАТО, и Евросоюза. Этот вопрос углубленно изучается не только в Риге, но и в Литве, Финляндии и других странах. Если будет новая информация, последует необходимая реакция", - сказал президент.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия не поддерживает никакие попытки изменить границы в одностороннем порядке. Если что-то подобное произойдет, это следует считать эскалационной мерой со стороны России, заслуживающей соответствующей реакции.

Премьер-министр подчеркнула, что неофициальную на данный момент информацию она планирует обсудить в пятницу, 24 мая, с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, который прибудет с визитом в Латвию.