Попытка дать взятку таможеннику обошлась водителю из Казахстана в 7400 евро

Материалы уголовного дела содержат информацию о том, что таможенник, осуществляя контроль грузового транспортного средства на границе Латвии и Беларуси, констатировал несоответствия в сопроводительных документах груза.

В ходе расследования выяснилось, что водитель соответственного транспортного средства предложил сотруднику таможни взятку в размере 100 евро. Возможной целью взяточничества было добиться, чтобы сотрудник таможни не обращал внимание на несоответствия в документах и ускорил прохождение необходимых таможенных формальностей.

В начале этого года KNAB взял на себя следственные и оперативные функции департамента внутренней безопасности Службы государственных доходов (VID). После появления у KNAB новых функций это первое принятое KNAB решение о передаче уголовного производства, связанного с предложением взятки должностному лицу VID, в прокуратуру.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!