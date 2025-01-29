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Путин делает все, чтобы продлить войну, заявил Зеленский

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Фото: FABRICE COFFRINI/AFP

Российский диктатор Владимир Путин боится переговоров о прекращении войны, заявил во вторник, 28 января, на платформе X президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение он выразил вскоре после того, как Путин отверг возможность прямых переговоров с Зеленским.

"Сегодня Путин в очередной раз подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы война была бесконечной", - отметил украинский президент.

Во вторник, 28 января, Путин заявил, что Москва готова вести переговоры с Зеленским, однако не считает его легитимным президентом, который мог бы подписать окончательное мирное соглашение.

Российская оппозиция регулярно ставит под сомнение легитимность самого Путина, а Европейский парламент в апреле призвал Европейский Союз не признавать результаты президентских выборов в России.

Ранее Зеленский заявлял, что завершить войну между Россией и Украиной быстрее, чем кто-либо другой, может бывший президент США Дональд Трамп.

Как отметил украинский президент, для справедливого мира необходимо желание всех сторон, но Путин пока не проявил готовности к такому миру.

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