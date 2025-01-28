Мужчина из Индианы, который был в числе помилованных президентом США Дональдом Трампом участников беспорядков на Капитолии 6 января 2021 года, был убит полицейским через несколько дней после помилования.
42-летний Мэтью Хаттл был застрелен в воскресенье, 26 января. Как заявила полиция штата Индиана, полицейские остановили его машину и хотели арестовать мужчину, но Хаттл оказался сопротивление и вступил в «стычку» с офицером, в результате чего тот выстрелил и смертельно ранил подозреваемого.
Полицейского отправили в оплачиваемый административный отпуск. «Для полной прозрачности я попросил, чтобы полиция штата Индиана провела проверку офицера, причастного к стрельбе», — сказал шериф округа Джаспер Патрик Уильямсон.
Почему мужчину задержали, неясно. В полиции добавили, что у Хаттла при себе было огнестрельное оружие.
Хаттл — один из почти 1600 участников беспорядков 6 января 2021 года на Капитолии, которых на прошлой неделе помиловал президент США Дональд Трамп. В тот день сторонники Трампа, проигравшего президентские выборы 2020-го года, штурмовали Капитолий, где Конгресс сертифицировал голоса выборщиков.
Мэтью Хаттл был арестован в ноябре 2022 года, сообщало местное издание IndyStar. Ему предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и проникновении в здание с ограниченным доступом. Согласно видеозаписям, передавало ABC7 Chicago, Хаттл находился внутри Капитолия 16 минут.
Его адвокат утверждал, что мужчина не был политически активным. Хаттл поехал с дядей в Вашингтон 6 января, ожидая, что «это событие войдет в историю, и потому что ему больше нечего было делать после освобождения из тюрьмы», где он находился за нарушения правил дорожного движения.
В итоге Хаттл пошел на сделку со следствием, признал вину и был приговорен к шести месяцем тюрьмы. Он вышел на свободу в июле 2024 года.
Адвокат Николас Барнс, представлявший интересы Хаттла около 10 лет (в основном, в делах, связанных с алкоголем и управлением транспортных средств), рассказал New York Times, что мужчина не был агрессивным.
Его дядя, Дэйл Хаттл, также осужденный за участие в беспорядках, говорил, что он не сожалеет об участии в штурме: «Я не стыжусь того, что я там был. Это был наш патриотический долг». Дэйл Хаттл был приговорен к 30 месяцам заключения. Он признал вину в нападении на полицейского с флагштоком.
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
Это не первый случай, когда участники беспорядков на Капитолии имеют проблемы с законом вскоре после помилования. На прошлой неделе Дэниэл Белл из Флориды был арестован по федеральным обвинениям в хранении оружия.
Дональд Трамп подписал указ о помиловании почти 1600 участников штурма Капитолия в первый день на посту президента. «Эти люди уничтожены, — прокомментировал он свое решение. — Это возмутительно — что они [система правосудия] сделали с этими людьми. Такое в истории нашей страны происходит очень редко».
Однако не все республиканцы одобряют указ Трампа. На выходных сенатор Линдси Грэм, представляющая Южную Каролину, назвала «ошибкой» помилование и смягчение приговоров «людям, которые пришли на Капитолий и жестоко избили офицера полиции».
По подсчетам Washington Post, в период с 2015 по 2024 год 10429 человек в США были застрелены полицейскими.