Его адвокат утверждал, что мужчина не был политически активным. Хаттл поехал с дядей в Вашингтон 6 января, ожидая, что «это событие войдет в историю, и потому что ему больше нечего было делать после освобождения из тюрьмы», где он находился за нарушения правил дорожного движения.

В итоге Хаттл пошел на сделку со следствием, признал вину и был приговорен к шести месяцем тюрьмы. Он вышел на свободу в июле 2024 года.

Адвокат Николас Барнс, представлявший интересы Хаттла около 10 лет (в основном, в делах, связанных с алкоголем и управлением транспортных средств), рассказал New York Times, что мужчина не был агрессивным.

Его дядя, Дэйл Хаттл, также осужденный за участие в беспорядках, говорил, что он не сожалеет об участии в штурме: «Я не стыжусь того, что я там был. Это был наш патриотический долг». Дэйл Хаттл был приговорен к 30 месяцам заключения. Он признал вину в нападении на полицейского с флагштоком.

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Это не первый случай, когда участники беспорядков на Капитолии имеют проблемы с законом вскоре после помилования. На прошлой неделе Дэниэл Белл из Флориды был арестован по федеральным обвинениям в хранении оружия.

Дональд Трамп подписал указ о помиловании почти 1600 участников штурма Капитолия в первый день на посту президента. «Эти люди уничтожены, — прокомментировал он свое решение. — Это возмутительно — что они [система правосудия] сделали с этими людьми. Такое в истории нашей страны происходит очень редко».

Однако не все республиканцы одобряют указ Трампа. На выходных сенатор Линдси Грэм, представляющая Южную Каролину, назвала «ошибкой» помилование и смягчение приговоров «людям, которые пришли на Капитолий и жестоко избили офицера полиции».

По подсчетам Washington Post, в период с 2015 по 2024 год 10429 человек в США были застрелены полицейскими.