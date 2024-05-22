С российского портала нормативных актов исчез проект об изменении морских границ РФ в Балтийском море

На то, что проект решения исчез с портала, первым внимание обратил журналист "Радио Свобода" Марк Крутов.

Теперь на портале проекта сообщается, что он удален. Причины удаления не называются.

В среду российское издание The Moscow Times сообщило, что разработан проект решения правительства РФ об изменении в одностороннем порядке морских границ страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Согласно этому документу, подготовленному Минобороны РФ, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряются территориальные морские воды России.

Правительство России собирается скорректировать координаты на границе Финляндии в районе нескольких островов, а также у мыса северного входа в реку Нарва.

Около границы с Литвой Кремль хочет пересмотреть границы в зоне Куршской косы, района мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран и Балтийской косы.

Нынешние географические координаты определены решением Совета Министров СССР 1985 года, и авторы проекта утверждают, что они "не полностью соответствуют современной географической ситуации".

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