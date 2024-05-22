Премьер Финляндии раскритиковал реакцию Литвы на информацию о намерении РФ изменить морские границы

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо раскритиковал реакцию Литвы на прозвучавшую информацию о том, что Россия может в одностороннем порядке изменить границы в Балтийском море.
Орпо сказал финской газете Ilta-Sanomat, что "в Финляндии мы всегда сначала детально знакомимся с фактами и потом делаем выводы".
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен также отметила, что нет никаких признаков того, что информация о пересмотре морских границ является российской провокацией.
Согласно документу, подготовленному Минобороны РФ, Кремль намерен объявить часть акватории Балтийского моря к востоку от Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области своими внутренними морскими водами, сообщила The Moscow Times.
Реагируя на это, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что то гибридная операция России и "очевидная эскалация". Однако он подчеркнул, что все, что было сказано до сих пор, является эпизодической информацией, которая может быть направлена на создание путаницы в соседних странах. По словам Ландсбергиса, цель России - проверить "реакцию наших структур, есть ли раскол, есть ли возможность раскола".
Министерство иностранных дел Литвы также заявило, что действия России представляют собой преднамеренную, целенаправленную провокацию, направленную на запугивание соседних стран и их общества. По словам Ландсбергиса, министерство планирует в ближайшее время вызвать представителя российского посольства, чтобы получить разъяснения по поводу сложившейся ситуации.
Президент Литвы Гитанос Науседа предположил, что пересмотр морских границ может быть более широким шагом России против НАТО.
Президент напомнил, что любые изменения в литовско-российском договоре о государственной границе, который был подписан в 1997 году и вступил в силу в 2003 году, "были бы односторонним нарушением международного договора".
В среду российское издание The Moscow Times сообщило, что разработан проект решения правительства РФ об изменении в одностороннем порядке морских границ страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.
Согласно этому документу, подготовленному Минобороны РФ, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.
Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряются территориальные морские воды России.
Правительство России собирается скорректировать координаты на границе Финляндии в районе нескольких островов, а также у мыса северного входа в реку Нарва.
Около границы с Литвой Кремль хочет пересмотреть границы в зоне Куршской косы, района мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран и Балтийской косы.
Нынешние географические координаты определены решением Совета Министров СССР 1985 года, и авторы проекта утверждают, что они "не полностью соответствуют современной географической ситуации".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!