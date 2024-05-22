Премьер Финляндии раскритиковал реакцию Литвы на информацию о намерении РФ изменить морские границы

Орпо сказал финской газете Ilta-Sanomat, что "в Финляндии мы всегда сначала детально знакомимся с фактами и потом делаем выводы".

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен также отметила, что нет никаких признаков того, что информация о пересмотре морских границ является российской провокацией.

Согласно документу, подготовленному Минобороны РФ, Кремль намерен объявить часть акватории Балтийского моря к востоку от Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области своими внутренними морскими водами, сообщила The Moscow Times.

Реагируя на это, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что то гибридная операция России и "очевидная эскалация". Однако он подчеркнул, что все, что было сказано до сих пор, является эпизодической информацией, которая может быть направлена на создание путаницы в соседних странах. По словам Ландсбергиса, цель России - проверить "реакцию наших структур, есть ли раскол, есть ли возможность раскола".