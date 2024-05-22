Фридман требует от Люксембурга почти 16 млрд долларов

Российский миллиардер и совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман предложил правительству Люксембурга начать переговоры о выплате ему 15,8 млрд долларов в виде компенсации за изъятие его активов в рамках санкций ЕС. Об этом в среду, 22 мая, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника. По их словам, указанная Фридманом сумма - это примерная оценка стоимости замороженных активов: из-за санкций российский бизнесмен не может воспользоваться услугами экспертов-оценщиков из ЕС, а его люксембургским компаниям запрещено делиться с ним финансовой информацией.

Фридман считает заморозку активов незаконной

Фридман считает, что Люксембург, заморозив его активы, нарушил договор 1989 года о взаимной защите капиталовложений, заключенный с СССР (и Россией как его правопреемником). Как уточняют источники "Ведомостей", российский бизнесмен направил предложение властям Люксембурга в феврале, но пока не получил ответа. В случае отказа от выплаты компенсаций Фридман намерен обратиться в комиссию ООН по праву международной торговли или в Стокгольмский арбитражный суд.