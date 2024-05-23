Послы ЕС согласовали санкционный "список Навального"

Послы стран ЕС в Брюсселе согласовали в среду, 22 мая, введение новой категории санкций, - они будут направлены против лиц, причастных к нарушениям прав человека в России. Этот санкционный режим неофициально назвали в честь умершего в колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится в документе ЕС, который есть в распоряжении редакции издания "Настоящее время".

Санкции, в частности, будут введены против Федеральной службы исполнения наказаний, а также следователей, прокуроров и судей, принимавших участие в делах Навального, сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова, петербургской художницы Саши Скочиленко и других. В список включены десять судей, выносивших приговоры по различным делам Навального, Орлова и Скочиленко. Кроме того, он включает в себя начальника инспекции ФСИН Александра Ермоленко (поддержал замену условного срока на реальный Навальному по делу "Ив Роше"), следователя СК РФ Илья Савченко (расследовал дело Олега Орлова), прокурора Сергея Воробьева (гособвинитель по делу Орлова).

22 марта Евросоюз ввел в действие первые санкции в связи со смертью Алексея Навального. Под санкции попали две организации: исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, а также более тридцати физлиц, включая представителей судейского корпуса и руководства колоний. Индивидуальные санкции были введены, в частности, в отношении губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, председателя Апелляционной коллегии ВС РФ Владимира Зайцева, замдиректора ФСИН РФ Валерия Бояринева. В списках значились также начальник УФСИН России по ЯНАО Игорь Ракитин, начальник ИК-3 Вадим Калинин, начальник ИК-2 Александр Муханов.

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