Видео ДТП кабриолета Jaguar у ТЦ Alfa: очевидцы раскрыли новую информацию

"Я вышла покурить и слышу: "Бабах!". И дым. И транспорт, троллейбусы остановились", - рассказала очевидица аварии.

Окружающие бросились запечатлеть случившееся вне зависимости от того, находились они за рулем автомобиля, на тротуаре или в общественном транспорте. Пока прохожие с энтузиазмом наблюдали за происходящим, два пожарных расчета усердно работали над предотвращением последствий ситуации.

В машине находились четыре человека, которые сами вышли из нее. Пока спасатели были заняты, у медицинского персонала тоже было много работы.

Представитель NMPD Арита Фреймане сообщает, что по прибытии на место медики установили, что четыре человека получили ранения, все они доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести. Еще один пострадавший отказался от медицинской помощи на месте.

Медики благодарны очевидцам происшествия, которые оказали первую помощь, пока служб еще не было на месте. Госполиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Не исключено, что водитель исторического авто сел за руль пьяным.

Как отмечает агентство LETA, легковой автомобиль Jaguar врезался в столб возле Латвийской академии спортивной педагогики и заблокировал движение трамвая.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане подтвердила, что произошло дорожно-транспортное происшествие и трамвайное движение было остановлено в обоих направлениях.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек, сообщили TVNET в полиции.

Пожарные-спасатели отключили клеммы аккумулятора автомобиля, оттащили машину с трамвайных путей и освободили проезжую часть дороги. В 14:38 работы на месте ДТП были завершены.

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