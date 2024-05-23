Не классический случай коррупции: стало известно, почему арестовали чиновника VID

Шмите-Роке заявила, что рассматриваемый случай не является классическим случаем коррупции, то есть родственник запросил у сотрудника VID информацию о некой компании и эта информация была предоставлена.

"Даже эта, казалось бы, невинная передача информации родственнику также является серьезным нарушением", - заявила Шмите-Роке.

Агентство LETA уже сообщало, что во вторник, 21 мая, Управление внутренней безопасности VID провело процессуальные действия и задержало двух человек. Один из задержанных - сотрудник VID, который уже признал свою вину и написал заявление об отставке.

Лица задержаны за разглашение секретной информации.

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