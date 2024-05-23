Правда, в сентябре этого года министерство еще не может сбалансировать нагрузки педагогов, так как на это не хватает денег. Профсоюзу удалось добиться того, чтобы Министерство образования и науки (IZM) отказалось от идеи о 30 максимальных уроках для одного педагога.

Кроме того, ведомство согласилось продвигать модель балансировки нагрузок только параллельно с оптимизацией школьной сети и дополнительными деньгами. В среду, 22 мая, обе стороны при участии министра финансов встретились вновь.

Во вторник удалось добиться не только приглашения на переговоры, но и ряда изменений. На вопрос, что заставило задуматься и все же пригласить педагогов на разговор в то время, когда, по словам премьера, вопрос о нагрузках педагогов не стоял в повестке дня, министр образования Анда Чакша ответила, что в повестке дня IZM этот вопрос стоит непрерывно.

Галерея: Пикет LIZDA

Руководитель LIZDA Инга Ванага сообщила о достигнутых соглашениях. "Что сейчас происходит: министерство не соглашается продолжать балансировать нагрузки большей части педагогов. Мы сегодня здесь будем сидеть и продолжать настаивать. Таково решение совета. Мы готовы быть здесь. Посмотрим, кто кого", - заявила Ванага.

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