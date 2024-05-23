В уходящий рабочий день произошло много важных событий - выясняли почему уровень зарплат в Латвии отстает от развитых стран ЕС, депутат Европарламента действует во благо Кремля и где в Латвии у моря нельзя разбивать палатку. Об этих и других новостях четверга, 23 мая, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 23 мая ⟩ Ограбление хоккеистов сборной Латвии, работа Жданок во благо Кремля и штраф за палатки у моря
Новости Латвии:
Чтобы выставить обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами шуткой, Татьяна Жданок на пресс-конференции демонстративно надела солнечные очки - как в шпионских фильмах. Зря. В распоряжение Re:Baltica попали 19 тысяч электронных писем Жданок, и переписка свидетельствует, что депутат Европарламента действует во благо Кремля.
Университетская клиническая больница имени Паула Страдиня (PSKUS), или так называемая больница Страдиня, является одним из тех медицинских учреждений, где к уходу за пациентами могут привлечь студентов. Однако, чтобы не нарушать права пациентов, важно, как организовано участие будущих врачей в уходе за ними. TVNET попросил больницу прокомментировать пункт заключаемого с пациентами договора, на который ранее указала эксперт по праву Солвита Олсена.
28 мая в Даугавпилсе пройдет второй и заключительный спектакль "Šķelšanās. Разобщение", основанный на документальном сериале и историях журналистов изданий Re:Baltica и "Чайка". Накануне мероприятия TVNET+ поговорил с журналистом Re:Baltica Аннией Петровой - о том, зачем нужны журналистские расследования, каково рассказывать о личном перед полным залом столичного театра и почему, вечно ругаясь, мы никогда ничего не добьемся.
Во время вступления в Евросоюз зарплата в Латвии составляла примерно 20-30% от уровня самых развитых стран Европы. В течение последних 20 лет уровень зарплат и покупательская способность выросли и в данный момент достигают 50-60% от уровня самых развитых стран Европы. Почему уровень зарплат по-прежнему отстает?
В Остраве во время чемпионата мира по хоккею были ограблены гостиничные номера латвийских хоккеистов, сообщает в четверг, 23 мая, новостной портал TV3 Ziņas.
За рубежом:
В ночь на четверг, 23 мая, российские пограничники сняли 24 буя, которые Эстония установила для обозначения судоходного пути на реке Нарва, сообщает агентство LETA.
Следственный комитет России задержал заместителя начальника Генерального штаба Российской армии генерала Вадима Шамарина, сообщает российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным ООН, раздача продовольствия в городе Рафах на юге сектора Газа приостановлена из-за дефицита продуктов и угроз безопасности гуманитарного персонала.
ЕС вводит новую категорию санкций. Они будут направлены против лиц, причастных к нарушениям прав человека в России.
Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО на границе с Украиной для сбивания российских ракет, сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на МИД Польши.
Интересное чтиво:
Тиктокер и музыкант из Японии Масаки Накагава, выучивший латышский язык, поделился в своих социальных сетях топом-5 слов, которые, по его мнению, являются самыми сложными.
Вратарь Кристерс Гудлевскис - один из лучших в составе сборной Латвии на чемпионате мира. Вряд ли кто-то с этим будет спорить. В чём сила Гудлевскиса? За каждым успешным хоккеистом стоит его семья. Вратарь сборной Латвии - не исключение.
13 апреля 1969 года. В центре Риги к памятнику Свободы приближается молодой человек в возрасте примерно 20 лет в ватнике, разворачивает плакат "Я протестую против оккупации Чехословакии", зажигает спичку и мгновенно вспыхивает. Это - гений математики, студент пятого курса Латвийского университета Илья Рипс. Один из 26 человек в советской империи, поджегших себя, протестуя против советской оккупации.
Где разбить палатку у моря, чтобы не получить солидный штраф? Этот момент журналистам Латвийского радио прояснила представитель Государственной службы окружающей среды (VVD) Сабине Яунбирзе.
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Люди удивляются тому, что пьют достаточно жидкости в жаркую погоду, но все равно попадают в больницу с симптомами перегрева. Любимый народом гастроэнтеролог, профессор Анатолий Данилан обращает внимание вот на что: в жару родниковой воды недостаточно, нужны еще соли и "сладенькое".
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