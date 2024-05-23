Главное за 23 мая Ограбление хоккеистов сборной Латвии, работа Жданок во благо Кремля и штраф за палатки у моря

Вратарь Кристерс Гудлевскис - один из лучших в составе сборной Латвии на чемпионате мира. Вряд ли кто-то с этим будет спорить. В чём сила Гудлевскиса? За каждым успешным хоккеистом стоит его семья. Вратарь сборной Латвии - не исключение.

13 апреля 1969 года. В центре Риги к памятнику Свободы приближается молодой человек в возрасте примерно 20 лет в ватнике, разворачивает плакат "Я протестую против оккупации Чехословакии", зажигает спичку и мгновенно вспыхивает. Это - гений математики, студент пятого курса Латвийского университета Илья Рипс. Один из 26 человек в советской империи, поджегших себя, протестуя против советской оккупации.

Где разбить палатку у моря, чтобы не получить солидный штраф? Этот момент журналистам Латвийского радио прояснила представитель Государственной службы окружающей среды (VVD) Сабине Яунбирзе.

Портал Receptes.lv собрал места, где уже сейчас можно купить местную клубнику нового урожая!

Люди удивляются тому, что пьют достаточно жидкости в жаркую погоду, но все равно попадают в больницу с симптомами перегрева. Любимый народом гастроэнтеролог, профессор Анатолий Данилан обращает внимание вот на что: в жару родниковой воды недостаточно, нужны еще соли и "сладенькое".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!