Российские пограничники убрали эстонские буи на реке Нарва. Премьер Эстонии сделала заявление

В ночь на четверг, 23 мая, российские пограничники сняли 24 буя, которые Эстония установила для обозначения судоходного пути на реке Нарва, сообщает агентство LETA.
По словам начальника пограничного бюро Идаской префектуры Ээрика Пургеля, каждую весну Эстония и Россия устанавливают буи на реке Нарва для обозначения судоходных путей.
"В то время как временная контрольная линия на сухопутной границе обозначена постоянно, русло реки со временем меняется, поэтому каждую весну мы пересматриваем обозначение судоходного пути. До войны в Украине установка буев осуществлялась в основном по взаимному согласию, но с прошлого года Россия не соглашается с позицией Эстонии по поводу расположения буев. Мы решили установить плавучие знаки на воде на летний сезон в соответствии с соглашением 2022 года, так как они необходимы для того, чтобы избежать навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и другие любители лодок случайно не заблудились в российских водах", - пояснил Пургель.
В этом году Россия заявила, что не согласится с местом положения примерно половины из 250 запланированных плавучих маркеров границы. Эстония установила световые буи в эстонских водах на основании Закона о государственной границе и согласованных в 2022 году между пограничными представительствами мест установки буев. Первые 50 буев были установлены на реке Нарва 13 мая.
Около трех часов ночи в четверг эстонские пограничники обнаружили, что российские пограничники начали снимать плавучие знаки, и в течение ночи убрали с реки 24 буя, некоторые из которых были в числе спорных знаков.
"Департамент полиции и погранохраны (ДПП) свяжется с российскими пограничниками, и мы потребуем как объяснений по поводу удаления буев, так и их возвращения. ДПП ждет от России доказательств того, что местоположение ранее согласованного судоходного маршрута изменилось, и если они не будут предоставлены, мы продолжим установку буев", - заявил Пургель.
Буи устанавливаются на реке на время навигационного сезона уже несколько десятилетий и необходимы для того, чтобы избежать инцидентов, связанных с судоходством.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что это проявление российской тактики устрашения.
"Это пограничный инцидент, точные обстоятельства которого мы выясним. Пограничный представитель Эстонии связался с Россией, чтобы узнать о ее действиях", - сообщила Каллас.
По ее словам, к инциденту нужно подходить трезво и взвешенно, а при необходимости - и с привлечением партнеров и союзников.
"Россия использует связанные с границей средства, чтобы посеять страх и тревогу, создать неопределенность в наших обществах. Мы видим здесь более широкую закономерность", - сказала Каллас, добавив, что не стоит попадаться в ловушку запугивания России.
Каллас пояснила, что Эстония и Россия придерживаются разного мнения по вопросу о расположении плавучих маркеров фарватера на реке Нарва. Ранее Эстония разместила на реке Нарва в общей сложности около 250 плавучих маркеров-буев, с местом размещения половины из которых российские власти не согласны.
13 мая службы государственного флота разместили на реке Нарва 50 буев, из которых Россия в ночь на четверга сняла 24, о чем позже проинформировала эстонскую сторону.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!