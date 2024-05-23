Российские пограничники убрали эстонские буи на реке Нарва. Премьер Эстонии сделала заявление

Около трех часов ночи в четверг эстонские пограничники обнаружили, что российские пограничники начали снимать плавучие знаки, и в течение ночи убрали с реки 24 буя, некоторые из которых были в числе спорных знаков.

"Департамент полиции и погранохраны (ДПП) свяжется с российскими пограничниками, и мы потребуем как объяснений по поводу удаления буев, так и их возвращения. ДПП ждет от России доказательств того, что местоположение ранее согласованного судоходного маршрута изменилось, и если они не будут предоставлены, мы продолжим установку буев", - заявил Пургель.

Буи устанавливаются на реке на время навигационного сезона уже несколько десятилетий и необходимы для того, чтобы избежать инцидентов, связанных с судоходством.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что это проявление российской тактики устрашения.

"Это пограничный инцидент, точные обстоятельства которого мы выясним. Пограничный представитель Эстонии связался с Россией, чтобы узнать о ее действиях", - сообщила Каллас.

По ее словам, к инциденту нужно подходить трезво и взвешенно, а при необходимости - и с привлечением партнеров и союзников.

"Россия использует связанные с границей средства, чтобы посеять страх и тревогу, создать неопределенность в наших обществах. Мы видим здесь более широкую закономерность", - сказала Каллас, добавив, что не стоит попадаться в ловушку запугивания России.

Каллас пояснила, что Эстония и Россия придерживаются разного мнения по вопросу о расположении плавучих маркеров фарватера на реке Нарва. Ранее Эстония разместила на реке Нарва в общей сложности около 250 плавучих маркеров-буев, с местом размещения половины из которых российские власти не согласны.

13 мая службы государственного флота разместили на реке Нарва 50 буев, из которых Россия в ночь на четверга сняла 24, о чем позже проинформировала эстонскую сторону.

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