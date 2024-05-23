Мужчина в Англии арестован за содействие российской разведке

64-летний Хауард Майкл Филлипс был арестован контртеррористической полицией в четверг в центре Лондона, сообщает Столичная полиция, в чью зону ответственности входит большая часть Лондона.

Позже мужчина, одетый в серый спортивный костюм, как передает PA, предстал перед Вестминстерским магистратским судом, чтобы подтвердить свой адрес и дату рождения.

Судья Дэниэл Штернберг отказал Филлипсу в освобождении под залог и назначил следующее заседание на 14 июня, оно состоится в Центральном уголовном суде, известном как Олд-Бейли.

Также в рамках этого дела полиция провела обыски по двум адресам в Хартфордшире и Эссексе.

Лондонская полиция сообщила, что более широкой угрозы обществу в рамках этого дела не предполагается. Также этот арест не связан с другими расследованиями и обвинениями, предъявленными согласно принятому в 2023 году Закону о национальной безопасности.