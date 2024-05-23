Мужчина в Англии арестован за содействие российской разведке

Жителю города Харлоу в восточной Англии предъявлены обвинения в содействии российской разведке.
64-летний Хауард Майкл Филлипс был арестован контртеррористической полицией в четверг в центре Лондона, сообщает Столичная полиция, в чью зону ответственности входит большая часть Лондона.
Позже мужчина, одетый в серый спортивный костюм, как передает PA, предстал перед Вестминстерским магистратским судом, чтобы подтвердить свой адрес и дату рождения.
Судья Дэниэл Штернберг отказал Филлипсу в освобождении под залог и назначил следующее заседание на 14 июня, оно состоится в Центральном уголовном суде, известном как Олд-Бейли.
Также в рамках этого дела полиция провела обыски по двум адресам в Хартфордшире и Эссексе.
Лондонская полиция сообщила, что более широкой угрозы обществу в рамках этого дела не предполагается. Также этот арест не связан с другими расследованиями и обвинениями, предъявленными согласно принятому в 2023 году Закону о национальной безопасности.
Филлипс был арестован в соответствии с положением этого закона, позволяющим полиции задерживать людей без ордера, если у нее есть «разумные» основания подозревать их в том, что они участвуют в «деятельности, связанной с угрозой со стороны иностранной державы».
Полиция не раскрыла подробности действий Филлипса. Обвинение относится к действиям, которые оказывают «материальное содействие иностранной разведывательной службе в ведении деятельности, связанной с Соединенным Королевством» (формулировка закона).
Столичная полиция, известная в массовой культуре как Скотленд Ярд, — крупнейшее из территориальных подразделений полиции в Великобритании, и в ее составе есть ряд узкоспециальных отделов.
В январе заместитель комиссара Мэтт Джукс, курирующий контртеррористическую деятельность полиции, сообщил, что в Скотленд Ярде появился новый отдел по противодействию угрозам со стороны, как он выразился, «враждебных государств», среди которых он прямо назвал Россию, Иран и Китай.
2 мая НАТО выпустила заявление о «недавних гибридных действиях России», затронувших большую группу членов Альянса, включая Соединенное Королевство.
«Это включает саботаж, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции. Страны НАТО выражают свою глубокую обеспокоенность гибридными действиями России, которые представляют угрозу безопасности Североатлантического союза», — говорилось в заявлении.
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