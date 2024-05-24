Президент Чехии выписан из больницы после аварии на мотоцикле

Как сообщалось, 62-летний Петр Павел попал в аварию на закрытой автотрассе в четверг и был госпитализирован, однако его травмы были "несерьезны".

"Президент Павел сегодня утром был выписан из больницы и помещен под домашний уход, - сообщили в офисе Павела. - Он получил травму в результате падения на низкой скорости во время тренировки на закрытой трассе для бездорожья". Чешские СМИ сообщили, что полиция не расследует этот инцидент.

В офисе политика сообщили, что программа президента на следующую неделю остается неизменной. В следующий четверг Павел встретится с министрами иностранных дел стран НАТО, которые примут участие в неформальной встрече в Праге.

Павел занимает должность президента с марта 2023 года. Он также является бывшим генералом НАТО и заядлым мотоциклистом, который в последнее время ездил на мотоцикле BMW R1200 GS. Вскоре после инаугурации он посетил Германию на мотоцикле.

Прошлым летом проблемы у президента вызвали опубликованные в СМИ фотографии, на которых он едет на мотоцикле без шлема.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!