Варакляны могут готовиться к вхождению в Мадонский край

До конца весенней сессии Сейм может принять поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, чтобы муниципальные выборы 2025 года проходили уже в новом Мадонском крае, в состав которого войдет и Вараклянский край Это соответствует желанию обоих самоуправлений, и в четверг Сейм концептуально одобрил эти изменения, пишет Diena.
Однако до принятия закона в окончательном чтении 13 июня ожидаются активные дискуссии об административно-территориальной реформе, которую некоторые депутаты считают неудачной.
В ходе обсуждения изменений в законе, на которые некоторые самоуправления возлагают надежды, чтобы восстановить свои прежние границы, были подняты и новые темы, например, о том, что самоуправления столичного региона живут за счет Риги - большая часть населения краев вокруг столицы работает в Риге, а их налоги получают самоуправления. Об этом говорил Андрис Кулбергс ("Объединенный список") и Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте").
Эдгар Таварс ("Объединенный список") напомнил, что целью административно-территориальной реформы было создание самоуправлений, способных развивать свою экономику и предоставлять качественные услуги, но после реформы ситуация в некоторых краях значительно ухудшилась - на окраинах снизилась доступность услуг, а некоторые самоуправления перешли на четырехдневную рабочую неделю.
Также нет исследований о том, что от объединения выиграют крупные города и прилегающие к ним края.
В то же время, как отметил Таварс, в некоторых краях есть и улучшения, но ОС подаст предложения по тем самоуправлениям, где она ухудшилась.
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