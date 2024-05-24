Варакляны могут готовиться к вхождению в Мадонский край

Однако до принятия закона в окончательном чтении 13 июня ожидаются активные дискуссии об административно-территориальной реформе, которую некоторые депутаты считают неудачной.

В ходе обсуждения изменений в законе, на которые некоторые самоуправления возлагают надежды, чтобы восстановить свои прежние границы, были подняты и новые темы, например, о том, что самоуправления столичного региона живут за счет Риги - большая часть населения краев вокруг столицы работает в Риге, а их налоги получают самоуправления. Об этом говорил Андрис Кулбергс ("Объединенный список") и Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте").

Эдгар Таварс ("Объединенный список") напомнил, что целью административно-территориальной реформы было создание самоуправлений, способных развивать свою экономику и предоставлять качественные услуги, но после реформы ситуация в некоторых краях значительно ухудшилась - на окраинах снизилась доступность услуг, а некоторые самоуправления перешли на четырехдневную рабочую неделю.

Также нет исследований о том, что от объединения выиграют крупные города и прилегающие к ним края.

В то же время, как отметил Таварс, в некоторых краях есть и улучшения, но ОС подаст предложения по тем самоуправлениям, где она ухудшилась.

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