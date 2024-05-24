На тротуаре Каменного моста просел асфальт; образовались трещины

Как убедилось агентство LETA, на тротуаре Каменного моста просел асфальт и образовались трещины.

Labdien! Akmens tilts ir drošs un tā tehniskais stāvoklis nerada bīstamību nevienam no satiksmes dalībniekiem. Attēlā ir redzams, ka iesēdusies ietves betona plāksne. Uzturētāji naktī uz piektdienu jau sāka darbus, lai novērstu radušos defektu, uztaisot armējumu un iebetonējot.… — Rīga (@RigasDome) May 24, 2024

Как утверждает Рижская дума, просевший асфальт не свидетельствует о серьезных проблемах моста - Каменный мост безопасен и его техническое состояние не создает опасности для участников движения. Просела бетонная пластина тротуара.

В ночь на пятницу были начаты работы по устранению дефекта. Установлена арматура и произведено бетонирование. В свою очередь в понедельник на этом месте уложат новую пластину и асфальт.

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