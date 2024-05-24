Пт, 24.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

На тротуаре Каменного моста просел асфальт; образовались трещины

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
На тротуаре Каменного моста просел асфальт; образовались трещины
На тротуаре Каменного моста просел асфальт; образовались трещины Фото: Ekrānuzņēmums no "Twitter"/@KefiirersV2

В Риге вскоре починят просевший асфальт на тротуаре Каменного моста, обещает Рижская дума.

Как убедилось агентство LETA, на тротуаре Каменного моста просел асфальт и образовались трещины.

Как утверждает Рижская дума, просевший асфальт не свидетельствует о серьезных проблемах моста - Каменный мост безопасен и его техническое состояние не создает опасности для участников движения. Просела бетонная пластина тротуара.

В ночь на пятницу были начаты работы по устранению дефекта. Установлена арматура и произведено бетонирование. В свою очередь в понедельник на этом месте уложат новую пластину и асфальт.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх