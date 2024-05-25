Живущий в Латвии украинский инфлюенсер София Стужук: "Я в своей лучшей форме"

София Стужук опубликовала впечатляющее видео, показывающее преображение ее тела. "Сразу скажу, я не претендую на роль бикини-модели или спортсменки. Я просто показываю, как я легко изменилась за полгода, без изнурительных тренировок и диет".

Только последние два месяца она регулярно тренируется и придерживается своего плана питания.

София не скрывает, что, по ее мнению, всегда была в хорошей форме, несмотря на то, что были разные жизненные этапы, особенно отмечая, что она родила четверых детей, а также пережила травмирующие моменты. "Стоит ли говорить о том, что эти постоянные гормональные изменения и стрессы делают с организмом?" - задает она риторический вопрос.

"Это удивительное и восхитительное чувство - видеть, как твое тело может преображаться. Производишь на свет малышей - и за это платишь цену: своим здоровьем, временем и внешним видом. Но только временно. Ведь потом это все можно скорректировать при небольшом количестве мотивации, любви к себе, знаний и труда", - заметила Стужук.