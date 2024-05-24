Reuters: Путин согласен на переговоры о прекращении огня, но готов и воевать

В то же время собеседники Reuters подчеркнули, что если Киев и Запад не ответят на это предложение, то Путин готов продолжать войну, пишет "Медуза".

Три источника, которым известно о дискуссиях на эту тему в окружении Путина, рассказали агентству, что российский диктатор в разговоре с небольшой группой советников выразил разочарование в связи с тем, что страны Запада, по его мнению, поддерживают решение президента Украины Владимира Зеленского исключить любые мирные переговоры с Москвой.

"Путин может воевать столько, сколько потребуется, но Путин также готов к прекращению огня - чтобы заморозить войну",

- отметил высокопоставленный российский источник, работавший с Путиным и имеющий опыт переговоров на высшем уровне в Кремле.

По мнению диктатора, уже достигнутых успехов в войне достаточно, чтобы "продать" победу российскому народу, отметили два собеседника Reuters. По словам троих источников, Путин понимает, что каждое продвижение вперед на фронте потребует еще одной волны мобилизации, которую он не хотел бы проводить.

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