19 апреля в 6:10 утра команда TVNET GRUPA прибыла в резиденцию президента Латвии в Юрмале, чтобы провести день с Эдгаром Ринкевичем. В этот день президент созвал заседание военного совета в Резекне, чтобы поговорить о поддержке Национальными вооруженными силами (НВС) муниципалитетов и союзных сил. С раннего утра и до вечера мы видели, как президент организует свой день. Чего не видят обычные люди?