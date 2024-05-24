ВСУ: Украина остановила наступление РФ под Харьковом и проводит контратаки

"Ситуация сложная. Силы обороны продолжают обороняться на востоке и юге нашей страны (..). Основные действия происходят в Харьковской области, Донецкой области. Что касается харьковского направления - противник ведет наступательные действия с целью создания буферной зоны. Сейчас противник остановлен, ситуация находится под контролем, проводятся контрнаступательные действия", - заявил Прохоренко сегодня, 24 мая, в Киеве.

По его словам, оккупанты также ведут наступательные действия на востоке Харьковской области, планируя обойти город Купянск с востока, но безуспешно. Он также отметил, что ожесточенные бои продолжаются практически на всем протяжении линии фронта. "Силы обороны наносят оккупантам большие потери, активна наша артиллерия, беспилотные системы, авиация", - добавил он.

Комментируя ситуацию в Сумской и Черниговской областях, Прохоренко заявил, что она находится под контролем.

Он заявил, что Россия собирает войска на своей территории, ежедневно наносит авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам на границе, использует беспилотники, пытается разрушить критически важную инфраструктуру, атакует ракетами и беспилотниками Shahed.

"Силы обороны осведомлены о планах противника и делают все, чтобы помешать им. Предпринимаются шаги, чтобы (..) перехватить инициативу на поле боя", - сказал он.

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