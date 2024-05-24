Главное за 24 мая Желтое предупреждение о погоде, пассажиры о маршруте Таллинн - Петербург и история пропавшего Яниса

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Ультравелосипедист Арвис Спруде отправился на чемпионат Европы в гонке на 500 миль в Италию за победой, чтобы защитить свой титул. Все шло гладко, пока он в ночной мгле не проехал восемь часов. В тот момент он лидировал в гонке, но затем столкнулся с неожиданными проблемами…

У латвийских хоккеистов Артура Шилова и Теодора Блюгера после этого сезона завершаются контракты с ванкуверским клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Кэнакс", поэтому остается открытым вопрос - будут ли они играть в этой команде и в следующем сезоне?

Bezvēsts.lv не прекращает поиски пропавшего человека даже спустя десять лет - ищут, пока не найдут. Как только появляется информация от полиции или новое оборудование, способное помочь в поисках в труднодоступных местах, организуется поиск. На данный момент актуальны более 10 дел, в том числе дело Яниса Ткаченко, пропавшего 12 лет назад в Резекненском крае. Мальчику тогда было 11 лет. Зеленоглазому ребенку, сбежавшему из Резекненской больницы октябрьской ночью 2012 года и бесследно исчезнувшему, сейчас было бы 23 года. Его судьба до сих пор неясна.

Я видел многое, и меня удивить не особо легко, но скажу как есть - партии "Латвия на первом месте" все-таки удалось вызвать у меня небольшое удивление. Проще говоря - я увидел картинку, на которой под надписью "Едины для Латвии" стоят Айнар Шлесерс и уже отстраненный от должности бывший мэр Резекне Александр Барташевич. Подпись к картинке: "Лидеры объединяются!".

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил желтое предупреждение о первой в этом сезоне волне жары. Предупреждение будет действовать со второй половины дня 24 мая до конца месяца. На большей части территории Латвии прогнозируется сильная жара, когда температура воздуха составит +27...+29 градусов.

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала рейтинг сил на чемпионате мира 2024 года. Новый текст придуман и для Латвии, которая больше не участвует в турнире.

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