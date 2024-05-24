Следите за самочувствием - на выходных ожидается сильная жара! А RUS TVNET рассказывает о главных событиях уходящей пятницы, 24 мая - от очередного перехваченного российского самолета и шутки IIHF насчет сборной Латвии по хоккею до рассказов пассажиров о новом автобусном маршруте Таллинн - Петербург.
Главное за 24 мая ⟩ Желтое предупреждение о погоде, пассажиры о маршруте Таллинн - Петербург и история пропавшего Яниса
Новости Латвии:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, как они оценивают выступление сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею. Ответы смотрите на видео!
Латвия заняла на рынке капитала США 1,25 млрд долларов США (примерно 1,15 млрд евро), свидетельствует обнародованная Государственной кассой информация.
Вечером 23 мая истребители ВВС Германии вылетели из Лиелварде из-за российского военно-транспортного самолета Ан-26.
За рубежом:
По словам члена комиссии Рийгикогу по гособороне Кристо Энна Вага (Партия реформ), в конце апреля и начале мая совершившего велосипедный заезд из Таллинна в Киев, в ближайшие месяцы из Харькова мы можем услышать очень плохие новости: ситуация на фронте для Украины в целом плоха. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Вот уже несколько дней между Таллинном и Петербургом действует беспересадочный автобусный маршрут через Псков. Rus.Postimees собрал первые комментарии тех, кто уже на себе испытал объездной путь.
Российский диктатор Владимир Путин готов остановить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня, фиксирующего нынешнее положение сторон на линии боестолкновения, сообщили Reuters четыре российских источника, которые работали или работают с Путиным, сообщает Русская служба ВВС.
Интересное чтиво:
Ультравелосипедист Арвис Спруде отправился на чемпионат Европы в гонке на 500 миль в Италию за победой, чтобы защитить свой титул. Все шло гладко, пока он в ночной мгле не проехал восемь часов. В тот момент он лидировал в гонке, но затем столкнулся с неожиданными проблемами…
У латвийских хоккеистов Артура Шилова и Теодора Блюгера после этого сезона завершаются контракты с ванкуверским клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Кэнакс", поэтому остается открытым вопрос - будут ли они играть в этой команде и в следующем сезоне?
Bezvēsts.lv не прекращает поиски пропавшего человека даже спустя десять лет - ищут, пока не найдут. Как только появляется информация от полиции или новое оборудование, способное помочь в поисках в труднодоступных местах, организуется поиск. На данный момент актуальны более 10 дел, в том числе дело Яниса Ткаченко, пропавшего 12 лет назад в Резекненском крае. Мальчику тогда было 11 лет. Зеленоглазому ребенку, сбежавшему из Резекненской больницы октябрьской ночью 2012 года и бесследно исчезнувшему, сейчас было бы 23 года. Его судьба до сих пор неясна.
Я видел многое, и меня удивить не особо легко, но скажу как есть - партии "Латвия на первом месте" все-таки удалось вызвать у меня небольшое удивление. Проще говоря - я увидел картинку, на которой под надписью "Едины для Латвии" стоят Айнар Шлесерс и уже отстраненный от должности бывший мэр Резекне Александр Барташевич. Подпись к картинке: "Лидеры объединяются!".
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил желтое предупреждение о первой в этом сезоне волне жары. Предупреждение будет действовать со второй половины дня 24 мая до конца месяца. На большей части территории Латвии прогнозируется сильная жара, когда температура воздуха составит +27...+29 градусов.
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала рейтинг сил на чемпионате мира 2024 года. Новый текст придуман и для Латвии, которая больше не участвует в турнире.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!