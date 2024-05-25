Видео Рижанка рассказала, что в булочной в Кенгарагсе ее не обслужили из-за латышского языка

Иева рассказала программе, что ее не обслужили, поскольку она говорила по-латышски. Она отмечает, что до нее были два человека, которые говорили по-русски им продали товар.

"Продавщица меня не обслужила, потому что я говорю по-латышски. Передо мной было два человека, которые говорили по-русски, и она продавала кексы. В это время мы с дочерью разговаривали на латышском языке. Когда я сделала ей замечание, она сказала "магазин закрыт" и повернулась к девушке, стоявшей за нами в очереди, которая говорила по-русски", - сказала Иева.

"Магазин закрыт" только потому, что мы говорили по-латышски. Продавщица не сказала ни слова по-латышски, все обслуживание происходило на русском.

Ситуация просто неприемлемая и вопиющая, что нас дискриминируют в нашей стране за то, что мы говорим на латышском языке", - добавила девушка.

​Журналисты Bez tabu два дня наблюдали за указанным магазином, но не нашли упомянутого Иевой продавца. Вместо этого там была продавщица, которая говорила по-латышски, а на заднем плане играло радио на латышском языке.

Центр государственного языка сообщил программе, что ему известно об упомянутой ситуации.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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