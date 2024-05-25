Бои под Харьковом: Зеленский прокомментировал потери России

"Прорыв российских оккупантов на Харьковском направлении, произошедший чуть более двух недель назад, закончился военными жертвами один на восемь, один украинец против восьми россиян.

Скажите мне, где-то там предоставлена такая статистика, его интересуют людские потери, или нет?" - сообщил Зеленский в беседе с журналистами из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

"Путина абсолютно не заботит понимание жизни человека. Кроме того, ему все равно, кто говорит на каком языке. Его не волнуют и его собственные люди - и мирные жители, и военные", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что украинским войскам в Харьковской области удалось взять под боевой контроль приграничную зону.

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