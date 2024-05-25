Бои под Харьковом: Зеленский прокомментировал потери России

Начатое Россией две недели назад вторжение в Харьковскую область закончилось потерями россиян "восемь к одному" по отношению к украинским военным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Прорыв российских оккупантов на Харьковском направлении, произошедший чуть более двух недель назад, закончился военными жертвами один на восемь, один украинец против восьми россиян.
Скажите мне, где-то там предоставлена такая статистика, его интересуют людские потери, или нет?" - сообщил Зеленский в беседе с журналистами из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
"Путина абсолютно не заботит понимание жизни человека. Кроме того, ему все равно, кто говорит на каком языке. Его не волнуют и его собственные люди - и мирные жители, и военные", - сказал Зеленский.
Он также заявил, что украинским войскам в Харьковской области удалось взять под боевой контроль приграничную зону.
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