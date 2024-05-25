Видео Более половины будущих врачей и специалистов по опеке плохо знают русский язык

Были опрошены 580 обучающихся в сфере здравоохранения. 51,5% признались, что они не понимают русский совсем или знают его на очень слабом уровне. Но чаще всего в жизнь студента русский язык приходит, как только будущий медик по учебному заданию попадает в медицинское учреждение.

Например, один студент Рижского университета Страдиня говорит: "В процессе обучения так получилось, что преподаватель дает пациента, который говорит по-русски и тоже ничего не помогает перевести. Обращаться к такому преподавателю уже нет смысла, если он уже изначально смотрит на студентов как на забавных, не понимающих русского языка". В свою очередь, обучающиеся в Латвийском университете рассказывают, что русскоязычные коллеги по учебе склонны начинать дискуссию по-русски, и лектор продолжает ее на русском языке.

"В данном случае, это откровенная дискриминация живущих в Латвии, говорящих по-латышски людей. Те студенты, которые не знают русского языка, очень часто боятся требовать помощи. Больше половины, потому что они боятся моббинга, унижения, враждебных выражений, именно от уже сертифицированных и существующих специалистов в области здравоохранения".

"Есть такая высказывание. Как в Латвии смеешь работать без русского языка? Ты должен работать в морге, там никого своим незнанием русского языка не убьешь", - говорит врач, представитель Латвийской ассоциации молодых врачей марта Целминя.

В этом году Детская больница получила от вуза просьбу на госэкзамене позаботиться о пациентах, говорящих на госязыке. Если у сдающего экзамен лица имеются подозрения в том, что на его оценку экзамена повлияло именно незнание иностранного языка, он имеет право обжаловать результаты экзамена.

Видео: сюжет программы LTV Panorāma

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