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Президент Эстонии: надо сделать все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени

BNS
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Алар Карис, президент Эстонской Республики.
Алар Карис, президент Эстонской Республики. Фото: Eero Vabamägi

"Сражающимся за свою страну и свободу украинцам нужны не войска стран Запада, а вооружение, прежде всего зенитное", - сказал в интервью порталу новостей Финляндии Yle президент Эстонии Алар Карис.

Комментируя для Yle тему возможной отправки войск НАТО в Украину, которая обсуждалась европейскими политиками после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает отправки французских войск, Карис подчеркнул: "Если такой момент когда-нибудь и наступит, то вопрос об отправке войск должен быть обсужден не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками по НАТО. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости".

"Вопрос отправки наших войск - это не мое решение и даже не компетенция правительства Эстонии. Парламент страны принимает решение об отправке войск", - отметил президент Карис.

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