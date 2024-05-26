Видео Пожилая пара вынуждена дышать пылью: мимо их дома регулярно проезжают грузовики

Два года назад недалеко от местных домов начала работать компания, которая занимается производством и продажей топливной щепы и оказывает транспортные услуги, поэтому мимо окон местных жителей регулярно проезжают грузовики.

Жители Малпилса несколько раз звонили в самоуправление, соседка Сильвии даже записала, как мимо домов каждый день бесчисленное количество раз проезжают грузовики.

Представитель самоуправления Сигулдского края Давид Козловскис поясняет, что уборка пыли не входит в их обязанности.

Однако, несмотря на то, что профилактика уборки пыли не входит в перечень обязательных работ муниципалитета, дороги ремонтируются.

Как часто муниципалитет проводит пылепрофилактику и есть ли какое-то решение, смотрите в сюжете программы.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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