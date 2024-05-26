Видео Пожилая пара вынуждена дышать пылью: мимо их дома регулярно проезжают грузовики

Сильвия живет с мужем в Малпилсе около сорока лет, раньше жизнь была спокойной, но в последние годы повседневная жизнь пенсионеров стала невыносимой - дом расположен в нескольких метрах от дороги, поэтому вся пыль от проезжающих машин, попадает на их дом, сообщает программа Bez Tabu.
Два года назад недалеко от местных домов начала работать компания, которая занимается производством и продажей топливной щепы и оказывает транспортные услуги, поэтому мимо окон местных жителей регулярно проезжают грузовики.
Жители Малпилса несколько раз звонили в самоуправление, соседка Сильвии даже записала, как мимо домов каждый день бесчисленное количество раз проезжают грузовики.
Представитель самоуправления Сигулдского края Давид Козловскис поясняет, что уборка пыли не входит в их обязанности.
Однако, несмотря на то, что профилактика уборки пыли не входит в перечень обязательных работ муниципалитета, дороги ремонтируются.
Как часто муниципалитет проводит пылепрофилактику и есть ли какое-то решение, смотрите в сюжете программы.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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