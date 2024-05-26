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Видео Романтическое видео из Латвии тронуло сердца по всему миру

Egoiste rus.tvnet.lv
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Романтическое видео из Латвии тронуло сердца по всему миру
Романтическое видео из Латвии тронуло сердца по всему миру Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Романтическое видео, снятое в заведении латвийского общепита, завоевало большую популярность в микроблоге Х.

Видео продолжительностью менее 40 секунд было снято в одном из заведений сети Ezītis miglā, о чем можно судить по надписи на стене.

В первые секунды молодой человек удивляет свою девушку букетом пышных цветов. Свидетелями романтического жеста стала пожилая пара, которая с большим интересом наблюдает за происходящим.

Отвлекшись от еды и своего кавалера, пожилая дама, кажется, больше интересуется молодежью. Тем временем ее собеседник пользуется моментом и исчезает из кадра. Когда дама оборачивается, то понимает, что осталась одна.

Несколько мгновений спустя пожилой мужчина возвращается и преподносит ей яркую розу.

В комментариях к видео пользователи соцсети со всего мира выражают восторг по поводу увиденного: "У любви действительно нет возраста", "Возраст - это всего лишь число, когда дело касается любви", "Как мило и здорово", "Если любовь настоящая, она будет длиться вечно".

Парень в начале видео и автор ролика - латвийский блогер Андрейко Епта.

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