Президента Литвы подозревают в использовании официального аккаунта в Facebook для агитации

"У CVK есть вопросы по поводу того, что кандидат использует официальный [Facebook] аккаунт президента Литовской Республики для выборов, в которых он участвует, а также то, что в день выборов во дворе канцелярии президента будут установлены экраны, показывающие результаты выборов", - сообщила представитель CVK.

"В этом контексте CVK рекомендует соблюдать запрет на политическую рекламу и удалить пост в социальных сетях", - добавила она.

В посте Гитанас Науседа пригласил людей следить за результатами второго тура президентских выборов во дворе Президентского дворца.

"Приглашаю всех вас, ваших друзей и родственников дождаться результатов выборов во дворе Президентского дворца у фонтана и в парке! Прямую трансляцию можно посмотреть на экранах, поэтому приходите группой, готовьтесь к пикнику!" - было сказано в сообщении.

Запрет на политическую агитацию вступил в силу в воскресенье в полночь и будет действовать до окончания голосования в 20:00.

Однако представитель президента заявил, что пост в Facebook, опубликованный в воскресенье утром, не будет удален.

Он отметил, что приглашение связано исключительно с тем, что зарождается новая традиция, поскольку люди собирались в Президентском дворце после закрытия президентских избирательных участков еще пять лет назад.

"Теперь мы хотим продолжить эту традицию в том же духе, чтобы в ночь выборов символ президентского учреждения - Президентский дворец - был открыт", - сказал он.

Он добавил, что во дворец была приглашена также оппонент Науседы во втором туре выборов, премьер-министрИнгрида Шимоните и ее сторонники.

Уже сообщалось, что в воскресенье в Литве проходит второй тур президентских выборов, в которых действующий глава государства конкурирует с Шимоните.

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