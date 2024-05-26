Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отверг призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к членам альянса, снять запрет на использование западного оружия для нанесения ударов по военным объектам в России.
"Мы неотъемлемая часть НАТО, но каждое решение должно приниматься коллегиально", - приводит слова Таяни агентство ANSA.
Таяни, который представляет консервативную партию Forza Italia ("Вперед, Италия!"), подчеркнул, что итальянских солдат в Украине не будет и что поставляемое Украине итальянское оружие используется внутри страны.
"Мы не пошлем итальянских солдат в Украину, а военные инструменты, отправленные Италией, используются внутри Украины, мы работаем ради мира", - добавил он.
Министра иностранных дел поддержал и второй вице-премьер, лидер национальной консервативной партии "Лига" Маттео Сальвини.
"Италия ни с кем не воюет, и если она может помочь Украине в военном отношении, то не может быть и речи о снятии запрета Киеву наносить удары по военным объектам в России", - заявил Сальвини.
"Мы против отправки хотя бы одного солдата воевать в Украину. Мы хотим мира, а не кануна Третьей мировой войны", - подчеркнул Сальвини.
В воскресенье 26 мая, канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Германия не планирует разрешать Украине использовать немецкое оружие для нанесения ударов по территории РФ.
Он добавил, что сегодня существуют "четкие правила для поставок оружия, которые мы уже осуществили".
"И они работают. По крайней мере, я так считаю", - сказал канцлер.
Уже сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в интервью, которое он дал 24 мая, призвал членов альянса, поставляющих оружие в Украину, снять ограничения на его использование для ударов по военным объектам на территории России.
"Союзникам пора рассмотреть вопрос о снятии некоторых введенных ими ограничений на применение оружия, переданного Украине", - сказал Столтенберг.
"Особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идут ожесточенные боевые действия, отказ Украине в возможности применять это оружие против законных военных целей на российской территории сильно усложняет для нее защиту своей территории", - добавил Генсек НАТО.
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