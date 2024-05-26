"Мы неотъемлемая часть НАТО, но каждое решение должно приниматься коллегиально", - приводит слова Таяни агентство ANSA.

Таяни, который представляет консервативную партию Forza Italia ("Вперед, Италия!"), подчеркнул, что итальянских солдат в Украине не будет и что поставляемое Украине итальянское оружие используется внутри страны.

"Мы не пошлем итальянских солдат в Украину, а военные инструменты, отправленные Италией, используются внутри Украины, мы работаем ради мира", - добавил он.

Министра иностранных дел поддержал и второй вице-премьер, лидер национальной консервативной партии "Лига" Маттео Сальвини.

"Италия ни с кем не воюет, и если она может помочь Украине в военном отношении, то не может быть и речи о снятии запрета Киеву наносить удары по военным объектам в России", - заявил Сальвини.

"Мы против отправки хотя бы одного солдата воевать в Украину. Мы хотим мира, а не кануна Третьей мировой войны", - подчеркнул Сальвини.