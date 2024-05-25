Генсек НАТО призвал разрешить Украине наносить удары по РФ западным оружием

"Союзникам пора рассмотреть вопрос о снятии некоторых введенных ими ограничений на применение оружия, переданного Украине", - сказал Столтенберг.

"Особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идут ожесточенные боевые действия, отказ Украине в возможности применять это оружие против законных военных целей на российской территории сильно усложняет для нее защиту своей территории", - добавил Генсек НАТО.

14 мая этого года предшественник Столтенберга на посту генерального секретаря альянса Андерс Фог Расмуссен призвал разрешить странам НАТО в Восточной Европе использовать свои наземные системы ПВО для уничтожения российских ракет и беспилотников, нацеленных на Украину.

Тогда Столтенберг это предложение не поддержал.

"Мы не будем участвовать в конфликте", - заявил он. По его словам, задача Запада противоположная - "не допустить превращения этой войны в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе".

"Мы проводим учения, мы предоставляем оружие, боеприпасы Украине, но мы не будем принимать непосредственного участия с территории НАТО в боевых действиях над Украиной или в Украине. Это совсем другое дело", - сказал Столтенберг.

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