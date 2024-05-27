Бизнесмен, пытавшийся ввезти в РФ важное оборудование для военной промышленности, сбежал из Латвии

На этой неделе латвийская волонтерская организация SOS palīdzība Ukrainai совместно с посольством Украины сопровождала четыре отремонтированных гусеничных вездехода-амфибии по пути в Украину. Они были куплены в Норвегии благодаря пожертвованиям латышской общины Чикаго. Но хотя многие латвийцы жертвуют и поддерживают Украину, есть предприниматели, которые все еще помогают России обходить санкции и получать технологии западного производства. Об это рассказывает программа Nekā personīga.
Так, части самолетов переправлялись из США в Россию через третьи страны. Бизнесмен был арестован и в настоящее время ожидает экстрадиции в США.
Другой бизнесмен бежал в Россию после того, как его обвинили в поставке сверхчувствительных шлифовальных станков для российских военных.
Суд США обвиняет гражданина Латвии в тайной поставке авиационной техники в Россию. В настоящее время житель Латвии находится под стражей и ожидает экстрадиции в США.
В марте прошлого года американские СМИ сообщили о масштабных обысках в Канзасе, США. Спецслужбы задержали двоих мужчин за незаконный экспорт авиационных технологий в Россию. В Минюсте США заявили, что виновными являются граждане США Кирилл Буяновский и Дуглас Робертсон.
Они управляли компанией KanRus Trading Co, зарегистрированной в США. Прокуратура США доказала, что эта компания поставляла авиационную электронику российским компаниям. Кроме того, осуществлялось техническое обслуживание и ремонт авиационной техники российского производства, полученного от ФСБ.
В марте этого года Служба государственной безопасности задержала третьего члена группировки - гражданина Латвии Олега Чистякова.
Согласно обвинительному заключению, он выступал в качестве посредника для клиентов из России и двух бизнесменов в США.
Марцис Вилюмс, прокурор:
"В данном случае Чистяков, который является задержанным в Латвии, играет достаточно важную роль. Он не был организатором, но он является важным звеном в цепочке по координации связи этих двух граждан США с российской компанией, которая затем, уже по различным каналам, обходила экспортные проверки и экспортировала в Россию различные компоненты авионики и технологии".
Троица создала схему перевода денег от российских клиентов в американскую компанию (KanRus Trading co) через третьи страны, такие как Армения, Казахстан, Кыргызстан, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты. Известно, что Олег Чистяков сам регулярно ездил в Объединенные Арабские Эмираты.
Один из эпизодов обвинения заключается в том, что Чистяков и представители российской компании "РосАэро", которая занимается обслуживанием и ремонтом самолетов, договорились с гражданами США о поставке авиационного оборудования.
Товары отправлялись через посредников - компании Армении, Объединенных Арабских Эмиратов и Кипра - с использованием поддельных документов, а также денежных переводов в третьи страны для обхода санкций.
Арест Чистякова произошел спустя много времени после арестов в США, и говорят, что мужчина к нему готовился.
Марцис Вилюмс, прокурор:
"Но самое главное и принципиальное заключается в том, что все доказательства остались в виде переписки в электронных письмах, потому что все происходило в электронном виде. На самом деле через Латвию ничего не отправлялось, все только в электронных письмах и больше об организации и помощи в том, как довести схему контрабанды до конца".
Гражданин США Кирилл Буяновский, признавший себя виновным, рассказал, как в 2021 году они с Робертсоном переправили в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России отремонтированную систему предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS) - аварийное устройство включается само и заставляет самолет автоматически подниматься выше, чтобы избежать возможного столкновения.
Американцы сняли с устройства этикетку о том, что оно является собственностью ФСБ. После получения от американской компании, ремонтировавшей машину, этикетку наклеили обратно и отправили в ФСБ.
Буяновский подтвердил, что его партнер в Латвии продолжал совершать подобные сделки даже после того, как Россия вторглась в Украину. И тщательно скрывал свою деятельность.
10 мая Генеральная прокуратура получила официальный запрос США об экстрадиции. На данный момент началась процедура экстрадиции, которая может занять не только недели, но и месяцы.
Марцис Вилюмс, прокурор:
"По требованию об экстрадиции его задержали, и сейчас, в течение 20 дней, принято первое решение, то есть решение о приемлемости, затем оно переводится, отправляется лицу, которое находится в тюрьме. И далее материалы передаются генеральному прокурору в порядке уголовного производства для принятия решения об экстрадиции. Далее генпрокурор оценивает, отправлять ли их на дополнительную проверку, отказать в экстрадиции или принять решение об экстрадиции. В свою очередь, это решение уже будет отправлено лицу, которое сможет его обжаловать в Верховном суде. И на самом деле, с точки зрения прокуратуры, процесс начал протекать нормально и быстро, потому что изначально ждать постановления о задержании для экстрадиции пришлось 60 дней, потому что человек не соглашался на экстрадицию, когда рассматривался запрос о предварительном задержании. Поэтому он готов воспользоваться своими правами здесь, а также обжаловать решение о его выдаче".
На заправке располагался юридический адрес компании BFRP FINANCE. Единственный член правления, Олег Чистяков, занимался нефтяным бизнесом. В 2016 году компания упоминалась как возможный реинтродуктор бренда SHELL в Латвии. В ведение этой компании перешли бы АЗС, которые ранее работали под названием Trest. Всего с именем компании Чистякова было связано 7 АЗС в Риге. Теперь они перешли под контроль других торговцев топливом.
Владельцем BFRP FINANCE является компания OLMAX INVEST LIMITED, зарегистрированная на Кипре. В качестве представителей этого офшора упоминаются два известных нефтяных бизнесмена Олег Черников и Андрей Максимов. Они являются членами правления компании Woodison terminal, когда-то связанной с высокопоставленными чекистами Юрием Шабашовым и Владимиром Камагорцевым. Работал ли Чистяков тоже в компании - в Woodison terminal от комментариев отказались.
В США соблюдение санкций обеспечивает специальная оперативная группа Kleptocapture, созданная министерствами юстиции и торговли. Она также арестовывает активы и яхты миллиардеров, имеющих связи с Кремлем. Кроме того, она следит за передачей технологий двойного назначения из США в Россию. Списки регулярно пополняются новостями прямо с поля боя в Украине, если там обнаруживаются какие-либо компоненты американского производства.
Анатолий Куцевол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Латвии:
"Если вы проследите за недавними визитами Госдепартамента США и госсекретаря, они вместе со своими коллегами посетили Китай и Объединенные Арабские Эмираты и обсудили эти вопросы. В 21 веке все стало прозрачно. И это легко отслеживать, когда все происходит в цифровом формате. Понятно, что при таком прямом диалоге мы можем предотвратить подобные элементы".
Чистяков - не первый бизнесмен, пытающийся помочь России получить оборудование двойного назначения. В декабре 2022 года о Янисе Ужбалиcе сообщили коллеги с латвийского телевидения. Он был не только профессиональным парашютистом, обещавшим побить мировой рекорд Гиннеса по свободному падению. В прямом эфире он поблагодарил вооруженные силы за сотрудничество.
США предъявили обвинения трем гражданам Латвии, в том числе Янису Ужбалису, в попытках привезти в Россию очень точный шлифовальный станок стоимостью 800 тысяч долларов США, который также может быть использован в военной промышленности.
Он якобы был приобретен для использования одной из латвийских компаний. Однако станок оставался распакованным на складе в Рижском порту, чтобы осенью 2019 года можно было начать оформление документов для его дальнейшего экспорта в Россию.
Получателем может стать компания, которая сотрудничала с российским "Научно-производственным объединением "Специальные материалы". Оно снабжает российские Минобороны и МВД, ФСБ и "Росатом".
Состоялся суд и Янис Ужбалис был освобожден из-под стражи. Когда дело дошло до Верховного суда и Ужбалису угрожали экстрадицией в США, он исчез из Латвии. Неофициально известно, что на следующее утро он пересек латвийско-российскую границу пешком.
Сейчас, по решению генерального прокурора Юриса Стуканса, прокурор Марцис Вилюмс добивается экстрадиции троицы для суда в США, где им грозит суровое тюремное заключение.
Анатолий Куцевол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Латвии:
"Мой президент на многих конференциях задавал только один вопрос - не то, что Украине нужно, чтобы продолжать воевать, а почему Россия все еще продолжает воевать? Откуда берутся все эти ресурсы и кто их поддерживает? И, возможно, зачастую речь идет не о лидерах, которые понимают, что прямые действия напрямую влияют на возможности российской армии».
Согласно обвинительному заключению, Чистяков содействовал незаконным сделкам на сотни тысяч долларов с целью перенаправления сложных американских аэрокосмических технологий компаниям в России. И для всего этого он использовал финансовую систему Объединенных Арабских Эмиратов.
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