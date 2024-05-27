Бизнесмен, пытавшийся ввезти в РФ важное оборудование для военной промышленности, сбежал из Латвии

"По требованию об экстрадиции его задержали, и сейчас, в течение 20 дней, принято первое решение, то есть решение о приемлемости, затем оно переводится, отправляется лицу, которое находится в тюрьме. И далее материалы передаются генеральному прокурору в порядке уголовного производства для принятия решения об экстрадиции. Далее генпрокурор оценивает, отправлять ли их на дополнительную проверку, отказать в экстрадиции или принять решение об экстрадиции. В свою очередь, это решение уже будет отправлено лицу, которое сможет его обжаловать в Верховном суде. И на самом деле, с точки зрения прокуратуры, процесс начал протекать нормально и быстро, потому что изначально ждать постановления о задержании для экстрадиции пришлось 60 дней, потому что человек не соглашался на экстрадицию, когда рассматривался запрос о предварительном задержании. Поэтому он готов воспользоваться своими правами здесь, а также обжаловать решение о его выдаче".