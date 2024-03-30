США обвинили гражданина Латвии в поставках техники в Россию, он был задержан под Ригой

"Гражданину Латвийской Республики предъявлено обвинение в преступлениях, связанных с многолетним сговором с целью продажи сложной авиационной техники российским компаниям, нарушающей экспортное законодательство США. Обвиняемый является третьим человеком, арестованным и обвиненным в связи с преступным сговором, возглавляемым компанией из Канзаса и двумя гражданами США", - заявили в Минюсте США.