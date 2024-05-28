На больших экранах - долгожданное продолжение хита "Безумный Макс: Дорога ярости" от режиссера Джорджа Миллера, на этот раз - без легендарного заглавного персонажа. О том, почему фильм "Фуриоса" не менее безумен, чем картина 2015 года, и почему его нельзя пропустить ни одному поклоннику боевиков - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Для абонентов
Огонь, песок и моторы: на экранах - продолжение "Безумного Макса". И это совершенно бешеное кино
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
- "Фуриоса: Хроники Безумного Макса"/Furiosa: A Mad Max Saga
- Австралия, США, 2024
- Экшн, драма, фантастика
- Режиссер: Джордж Миллер
- В ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Том Берк, Алила Браун
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas