Огонь, песок и моторы: на экранах - продолжение "Безумного Макса". И это совершенно бешеное кино

На больших экранах - долгожданное продолжение хита "Безумный Макс: Дорога ярости" от режиссера Джорджа Миллера, на этот раз - без легендарного заглавного персонажа. О том, почему фильм "Фуриоса" не менее безумен, чем картина 2015 года, и почему его нельзя пропустить ни одному поклоннику боевиков - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".