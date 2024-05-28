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Огонь, песок и моторы: на экранах - продолжение "Безумного Макса". И это совершенно бешеное кино

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
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Аня Тейлор-Джой в фильме "Фуриоса: Хроники Безумного Макса"
Аня Тейлор-Джой в фильме "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" Фото: SCANPIX

На больших экранах - долгожданное продолжение хита "Безумный Макс: Дорога ярости" от режиссера Джорджа Миллера, на этот раз - без легендарного заглавного персонажа. О том, почему фильм "Фуриоса" не менее безумен, чем картина 2015 года, и почему его нельзя пропустить ни одному поклоннику боевиков - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".

Оценка: ⭐⭐⭐⭐

  • "Фуриоса: Хроники Безумного Макса"/Furiosa: A Mad Max Saga
  • Австралия, США, 2024
  • Экшн, драма, фантастика
  • Режиссер: Джордж Миллер
  • В ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Том Берк, Алила Браун
  • Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas

Постапокалиптическая Австралия. Юная Фуриоса (Аня Тейлор-Джой и Алила Браун) попадает в плен к главе банды байкеров Дементусу (Крис Хемсворт), который убивает ее мать. Проходят годы. Фуриоса находит новый дом в Цитадели у Несмертного Джо, но все еще строит планы отомстить Дементусу и вернуться домой - в Зеленые Земли Тысячи матерей, где, в отличие от остального мира, все еще сохранилась живая природа.

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