"Если бы эстонскому персоналу был причинен вред, то нам решать, применять ли статью 5 [устава НАТО о коллективной обороне]. Ведь именно мы отправили их туда, поэтому мы никогда бы не стали заявлять об этом [о необходимости коллективной обороны НАТО в случае попадания граждан Эстонии в Украине под огонь России]. Кроме того, статья 5 не применяется автоматически, - заявила Каллас в интервью шведскому изданию Svenska Dagbladet, - Если кто-то утверждает, что это [отправка военных НАТО в Украину] может привести к втягиванию НАТО в войну, то я хочу заявить, что это неправда. Это не так".