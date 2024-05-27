Видео Актер Андрис Кейшс "встретил" свой же голос на заправке. Вышло забавно!

Актер Андрис Кейшс завоевал всеобщее восхищение, опубликовав видео, которое у многих вызвало улыбку, пишет Apollo.lv.
Автомобилисты, возможно, заметили, что на заправках Neste всех приветствует голос Андриса Кейшса.
На видео Кейшс заправляется под сопровождение собственного голоса, стараясь подражать самому себе.
Видео оценили подписчики актера. В комментариях они похвалили его изобретательность и посмеялись - если не сможете попасть на одно из выступлений Кейшса, то хотя бы сможете услышать его голос, когда будете заправляться.
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