Пн, 27.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Актер Андрис Кейшс "встретил" свой же голос на заправке. Вышло забавно!

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Андрис Кейшс
Андрис Кейшс Фото: Evija Trifanova/LETA

Актер Андрис Кейшс завоевал всеобщее восхищение, опубликовав видео, которое у многих вызвало улыбку, пишет Apollo.lv. 

Автомобилисты, возможно, заметили, что на заправках Neste всех приветствует голос Андриса Кейшса.

На видео Кейшс заправляется под сопровождение собственного голоса, стараясь подражать самому себе.

Видео оценили подписчики актера. В комментариях они похвалили его изобретательность и посмеялись - если не сможете попасть на одно из выступлений Кейшса, то хотя бы сможете услышать его голос, когда будете заправляться.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх