Из-за жары в минувшие выходные NMPD доставила в больницу пятилетнего ребенка

NMPD напоминает, что наибольший риск перегрева наблюдается именно у младенцев и маленьких детей, а также у пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме того, в выходные медикам NMPD пришлось оказывать помощь и трехлетнему ребенку, упавшему в озеро, и двум молодым людям 18 лет и 21 года, которые тонули после того, как в состоянии алкогольного опьянения пошли купаться. Еще помощь потребовалась 13-летнему ребенку, тонувшему во время купания. Все пострадавшие на этот раз попали на берег благодаря людям рядом и были доставлены в больницу для проведения дальнейших проверок.

NMPD напоминает взрослым, что детей вблизи воды даже на мгновение нельзя оставлять одних без присмотра, а с подростками обязательно нужно обсудить то, что безрассудство и употребление алкоголя на отдыхе вблизи воды недопустимы.

Специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) также призывают наслаждаться теплой погодой в меру, а также заботиться о своем здоровье и помнить об основных мерах предосторожности.

В жаркую погоду рекомендуется пить гораздо больше воды, чем в повседневной жизни, воздерживаясь от кофе, чая, подслащенных напитков, так как они не утоляют жажду. Пить важно еще до появления жажды.

Также в жаркую погоду нужно стараться как можно больше находиться в тени, избегая перегрева. Чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, SPKC рекомендует надевать светлую тонкую одежду, пользоваться головным убором - он защитит от теплового удара и головной боли. С 10:00 до 16:00 не рекомендуется находиться на открытом солнце. УФ-излучение может повредить клетки тела и со временем повреждение клеток, вызванное УФ-радиацией, накапливается и может способствовать развитию рака кожи.

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