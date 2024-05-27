Некоторые участники "Би-2" стали гражданами Молдовы

В указе, опубликованном 27 мая, упомянуты восемь россиян. Среди них: бас-гитарист "Би-2" Максим «Лакмус» Андрющенко, представители менеджмента "Би-2" Алексей Левченко и Александра Овчеренко.

"Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами. Участников группы "Би-2" начали репрессировать в России после того, как они выступили против войны в Украине. Республика Молдова защищает человеческое достоинство, свободу слова и солидарность с теми, кто находится в опасности», — написал в Telegram-канале глава администрации президента Молдовы Адриан Бэлуцел.

О том, что участники "Би-2" обратились к властям Молдовы с просьбой предоставить им и членам их семей гражданство страны, стало известно в конце апреля.

Позже президент Молдовы Майя Санду в интервью Юрию Дудю ответила на вопрос о вероятности получения молдавского паспорта несколькими участниками группы "Би-2".

"До меня не дошли еще документы. Если там все в порядке, то они получат", - сказала президент в начале мая.

Кстати, 15 июня в рамках мирового тура и в поддержку нового альбома "Аллилуйя" группа "Би-2" выступит в Риге на концертной площадке Wondersala.

Билеты можно приобрести здесь.

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