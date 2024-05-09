Президент Молдовы о "Би-2": "Закон позволяет в отдельных случаях давать гражданство"

Напомним, в конце апреля стало известно, что несколько участников рок-группы "Би-2" и членов их семей подали документы на получение гражданства Молдовы. Об этом сообщил глава аппарата президента Молдовы Адриан Бэлуцел.

"Мы открыты к хорошим специалистам и людям, которые хотят работать на эту страну", -

отметила президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос Юрия Дудя о том, может ли гражданин России получить гражданство подобно гражданке Румынии Анке Драгу, ставшей главой Центрального банка Молдовы.

Относительно получения музыкантами группы "Би-2" гражданства Молдовы Санду сказала:

"До меня не дошли еще документы. Если там все в порядке, то они получат".

Она добавила, что, даже если у желающего получить паспорт Молдовы нет молдавской крови, "закон позволяет в отдельных случаях давать гражданство. И если те, кто проверяет, говорят, что там нет никаких проблем".

"Если это ценные, талантливые люди, люди, которых мы все уважаем, то в этом случае... Я надеюсь, что я смогу подписать и все документы будут в порядке".

Майя Санду подчеркнула, что взамен им не обязательно жить на территории Молдовы. Надо уважать интересы этой страны.

Президент Молдовы понимает, что после этого кейса многие бежавшие от войны будут пробовать получить гражданство Молдовы, но они рассматривают каждый случай индивидуально.

Кстати, 15 июня в рамках мирового тура и в поддержку нового альбома "Аллилуйя" группа "Би-2" выступит в Риге на концертной площадке Wondersala.

Билеты можно приобрести здесь.

Видео: Интервью с президентом Молдовы Майей Санду

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