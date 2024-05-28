NEPLP закрыл доступ к прокремлевскому порталу

Одно из учреждений обратило внимание NEPLP на содержание сайта pravda-lv.com, которое противоречит интересам информационного пространства и национальной безопасности Латвии. Из собранной компетентным органом информации следует, что на портале распространяются высказывания, направленные против Латвийского государства и его ближайших союзников. Также на сайте выражается поддержка России и ее союзников.

На сайте распространяется искаженная и ложная информация о войне в Украине и действиях России на оккупированных территориях. На сайте также распространяется язык вражды и информация, направленная на дискредитацию Латвийского государства, Украины и НАТО.

Подобная информация в латвийском информационном пространстве может создать ложное впечатление о мировых событиях, негативно повлиять на сосуществование различных групп населения в Латвии и представлять угрозу национальной безопасности страны.

Провайдеры интернета должны немедленно запретить доступ к сайту и его доменным именам, перенаправляя пользователей на информационное сообщение nelegalssaturs.lv.

Как сообщалось, с начала войны NEPLP принял решение о блокировке десятков сайтов, распространяющих на территории Латвии контент, угрожающий национальной безопасности.

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