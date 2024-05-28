LDz: некоторые поезда могут опаздывать из-за жары

Как сообщили в LDz, из-за высокой температуры в понедельник, 27 мая, действовало ограничение скорости для поездов на участке Тукумс - Кемери, а во вторник в связи с изменениями в прогнозе погоды это ограничение было снято, и в настоящее время на других участках ограничений не введено.

В Латвии температурный диапазон широк - от -30 до +30 градусов и более, рельсы сжимаются в холодную погоду и расширяются в жаркую. Поэтому этот аспект необходимо учитывать при укладке и укреплении железнодорожных путей.

В худшем случае это может привести к аварии со сходом с рельсов.

Если температура воздуха в течение длительного времени держится около и выше +30 градусов, то рельсы на открытых участках нагреваются до +50 градусов. Поэтому в целях безопасности на некоторых участках железной дороги в жаркую погоду могут вводиться ограничения скорости.

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