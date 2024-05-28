Полиция задержала связанных с телефонными мошенниками "денежных мулов"

10 мая этого года Государственная полиция завершила расследования по двум уголовным процессам в связи с телефонным мошенничеством, совершенном, когда люди выдавали себя за сотрудников Google, полиции, банков и других учреждений. В целом таким образом у жителей было выманено 159 865,86 евро. В связи с этим мошенничеством задержаны и несколько "денежных мулов", действовавших на территории Латвии и которым пострадавшие передавали свои наличные средства и банковские карты.
20 октября 2023 года Рижское региональное управление Госполиции начало уголовный процесс по факту мошенничества в крупных размерах в организованной группе.
Участники преступной группировки действовали, предварительно распределив обязанности, они выдавали себя за сотрудников банков, полиции и других учреждений. Полученная информация свидетельствует, что с 13 октября по 26 октября 2023 года преступники обманули трех жителей Латвии.
Убедив жителей оформить на свои имена кредиты и передать полученные деньги "страховым агентам", они нанесли общий ущерб на сумму 30 381,50 евро. Полицейские выяснили личности участников этой преступной группировки - двух граждан Украины, которые принимали участие в этом мошенничестве как "денежные мулы", и задержали их.
В свою очередь 13 января Рижское региональное управление Госполиции начало другой уголовный процесс в связи с преступлением, совершенным по идентичной схеме - с 24 ноября 2023 года по 15 января 2024 года были обмануты 12 человек.
Мошенникам ложью удалось получить банковские карты и наличные средства пострадавших, общий размер материального ущерба достиг 129 484,35 евро. Полиция задержала двух участников группировки - гражданина Латвии и гражданина Польши.
В ходе расследования была получена информация, что оба преступления были совершены преступниками, которые предварительно распределили обязанности. С целью войти в доверие к жителям, мошенники выдавали себя за представителей Google, специалистов отдела безопасности банков, страховых агентов и начальника Госполиции Арманда Рукса. Они связывались с жителями и предоставляли им ложную информацию о взломе счета, после чего призывали скачать приложение, которое обеспечивает им возможность удаленно подключиться к телефонам потерпевших и осуществить незаконные действия.
Жители, будучи уверены, что оказывают помощь в поимке мошенников, оформляли на свои имена кредиты. После чего они следовали указаниям и подчинялись требованиям передать свои банковские карты и наличные средства указанным мошенниками лицам. Общий размер ущерба достиг 159 865,85 евро.
Государственная полиция призывает жителей быть внимательными и тщательно скрывать личную информацию и данные доступа к банковским счетам! Нужно помнить, что ни представители банков, ни сотрудники госучреждений никогда не будут звонить, чтобы выяснить номера кредитных карт, PIN-коды, коды доступа к Smart-ID, CVC-коды и тому подобное. Получив подозрительный звонок, его следует прервать.
В случае, если вы лишились денег, необходимо как можно быстрее сообщить об этом в банк и после этого обратиться с заявлением в ближайший участок Госполиции!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!