Полиция задержала связанных с телефонными мошенниками "денежных мулов"

20 октября 2023 года Рижское региональное управление Госполиции начало уголовный процесс по факту мошенничества в крупных размерах в организованной группе.

Участники преступной группировки действовали, предварительно распределив обязанности, они выдавали себя за сотрудников банков, полиции и других учреждений. Полученная информация свидетельствует, что с 13 октября по 26 октября 2023 года преступники обманули трех жителей Латвии.

Убедив жителей оформить на свои имена кредиты и передать полученные деньги "страховым агентам", они нанесли общий ущерб на сумму 30 381,50 евро. Полицейские выяснили личности участников этой преступной группировки - двух граждан Украины, которые принимали участие в этом мошенничестве как "денежные мулы", и задержали их.

В свою очередь 13 января Рижское региональное управление Госполиции начало другой уголовный процесс в связи с преступлением, совершенным по идентичной схеме - с 24 ноября 2023 года по 15 января 2024 года были обмануты 12 человек.

Мошенникам ложью удалось получить банковские карты и наличные средства пострадавших, общий размер материального ущерба достиг 129 484,35 евро. Полиция задержала двух участников группировки - гражданина Латвии и гражданина Польши.