В воскресенье, 2 июня, исполнится год с тех пор, как Сейм избрал президентом Латвии Ринкевича. По мнению его предшественника, Ринкевич в этот период выполнял свою работу очень хорошо.

Левитс согласен, что стиль коммуникации Ринкевича отличается: Левитс больше ориентирован на решение проблем.

"Думаю, у нас хороший глава государства", - считает Левитс.

Он положительно оценивает и других латвийских президентов, подчеркивая, что до сих пор каждый из них хорошо справлялся со своими обязанностями в интересах Латвии.

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