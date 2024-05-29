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Левитс: Ринкевич - хороший президент (1)

rus.tvnet.lv/LETA
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Эдгар Ринкевич и Эгил Левитс
Эдгар Ринкевич и Эгил Левитс Фото: Paula Čurkste/LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич - хороший глава государства, отметил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Эгил Левитс, занимавший пост президента до 2023 года.

В воскресенье, 2 июня, исполнится год с тех пор, как Сейм избрал президентом Латвии Ринкевича. По мнению его предшественника, Ринкевич в этот период выполнял свою работу очень хорошо.

Левитс согласен, что стиль коммуникации Ринкевича отличается: Левитс больше ориентирован на решение проблем.

"Думаю, у нас хороший глава государства", - считает Левитс.

Он положительно оценивает и других латвийских президентов, подчеркивая, что до сих пор каждый из них хорошо справлялся со своими обязанностями в интересах Латвии.

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