В Земгале машина вылетела с дороги и перевернулась. Один человек погиб, трое пострадали

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек и один погиб, сообщили агентству LЕТА в отделе общественных отношений Госполиции.
ДТП с погибшим произошло в Земгальском регионе.
В полиции сообщили, что незадолго до 20:30 в Добельском крае, в Бикстской волости, автомобиль марки Volkswagen съехал с проезжей части дороги местного значения и перевернулся.
В ДТП погиб мужчина 1967 года рождения. Физически пострадали еще три человека, находившиеся в транспортном средстве. Пострадавшие были доставлены в медучреждение.
По факту случившегося в полиции начат уголовный процесс.
Среди пострадавших пять велосипедистов, три пешехода и два водителя электрических самокатов.
За сутки в сфере дорожного движения выявлено 414 административных нарушений, в том числе 193 превышения разрешенной скорости движения, задержаны четыре агрессивных водителя.
За рулем в состоянии алкогольного опьянения задержаны пять водителей транспортных средств, из них четверо были сильно пьяны, поэтому в этих случаях начаты уголовные процессы, свидетельствует обобщенная полицией информация.
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