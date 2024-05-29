В Земгале машина вылетела с дороги и перевернулась. Один человек погиб, трое пострадали

ДТП с погибшим произошло в Земгальском регионе.

В полиции сообщили, что незадолго до 20:30 в Добельском крае, в Бикстской волости, автомобиль марки Volkswagen съехал с проезжей части дороги местного значения и перевернулся.

В ДТП погиб мужчина 1967 года рождения. Физически пострадали еще три человека, находившиеся в транспортном средстве. Пострадавшие были доставлены в медучреждение.

По факту случившегося в полиции начат уголовный процесс.

Среди пострадавших пять велосипедистов, три пешехода и два водителя электрических самокатов.

За сутки в сфере дорожного движения выявлено 414 административных нарушений, в том числе 193 превышения разрешенной скорости движения, задержаны четыре агрессивных водителя.

За рулем в состоянии алкогольного опьянения задержаны пять водителей транспортных средств, из них четверо были сильно пьяны, поэтому в этих случаях начаты уголовные процессы, свидетельствует обобщенная полицией информация.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!