ФОТО Агенскалнский рынок открывает летние культурные вечера

Отныне каждую пятницу с 18:00 Агенскалнский рынок будет превращаться в самое актуальное место Пардаугавы, где можно будет отметить конец недели в большом кругу, пережить радостные встречи, провести поздние вечера в городской атмосфере и насладиться разнообразной программой мероприятий.

Пятничные вечера объединяет название Portāls с сопровождающим его лозунгом "Ворота в лето, радость и все, куда бы вы хотели пойти в пятницу вечером".

Планируется, что в этом году Portāls откроет свои двери для творчества и знакомства с разными культурами - летняя вечеринка или танцевальный вечер в латгальских традициях, джазовые концерты, итальянский фольклор, органная и современная музыка, славянский фольклор... В сезонный календарь записано несколько цирковых вечеров с возможностью научиться искусству жонглирования, надуванию пузырей и задачам на баланс.

В то же время ожидается возвращение на Агенскалнский рынок уже популярных мероприятий, таких как битва художников трафаретной печати, ремонтное кафе Repair cafe и съезды ретро-автомобилей под звуки винила.

Летняя программа создается совместно с друзьями рынка и художниками, которые отражают творческую жизнь города и района, объединяют людей и приглашают провести свободное время осмысленно. В целях содействия обмену опытом и инклюзивности мероприятия будут для разных возрастов и групп интересов - места и развлечений будет достаточно как для тех, кто ищет спокойный отдых, так и для тех, кто хочет вести активный образ жизни. Параллельно с мероприятиями будут работать вечерний рынок, бары, кафе и терраса.

Вход и участие во всех мероприятиях бесплатные.

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