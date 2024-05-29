Буёвая история: политики Эстонии о воровстве ФСБ под Нарвой

Как политики Эстонии воспринимают инцидент на реке Нарове, когда пограничная служба ФСБ демонтировала установленные эстонским Департаментом полиции и погранохраны (PPA) буи? Rus.Postimees задал одинаковые вопросы всем фракциям парламента страны Рийгикогу. О дипломатическом урегулировании проблемы сказали представители только двух из них.
Пять дней Россия публично не комментирует действия сотрудников пограничной службы ФСБ, которые демонтировали и увезли на своих катерах буи Эстонии с границы на реке Нарове. Сотрудники PPA заявили, что не стали мешать россиянам, чтобы не рисковать попаданием в российские тюрьмы.
Премьер-министр Кая Каллас ограничилась публикацией пресс-релиза МИД. МИД Эстонии в пятницу, 24 мая, вызывал временного поверенного в делах России в Эстонии. По словам президента Алара Кариса, не стоит поддаваться на пограничные провокации.