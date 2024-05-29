Буёвая история: политики Эстонии о воровстве ФСБ под Нарвой

Пять дней Россия публично не комментирует действия сотрудников пограничной службы ФСБ, которые демонтировали и увезли на своих катерах буи Эстонии с границы на реке Нарове. Сотрудники PPA заявили, что не стали мешать россиянам, чтобы не рисковать попаданием в российские тюрьмы.