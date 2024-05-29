Видео Программа: мужчина в Интернете ищет 14-летних девочек для секса

Упомянутая публикация уже исчезла из профиля мужчины, но когда программа изучила его профиль, была обнаружена другая важная информация.

Введя имя и фамилию мужчины, можно найти до пяти различных профилей. На всех фотографиях изображен один и тот же мужчина в годах.

Майя Катковска, руководитель Центра безопасного Интернета, говорит, что это довольно масштабная проблема в Латвии. Недавний тест с участием около 9000 школьников показал, что по меньшей мере 1500 детей были вовлечены в нежелательную коммуникацию с незнакомцем, возможно, даже сексуального характера.

Что сделать, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций во время знакомства?