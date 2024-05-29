Видео Программа: мужчина в Интернете ищет 14-летних девочек для секса

В редакцию программы Bez Tabu обратился зритель, заметивший в Facebook пост пожилого мужчины с просьбой отозваться 14-летнюю девочку на предложение о сексе.
Упомянутая публикация уже исчезла из профиля мужчины, но когда программа изучила его профиль, была обнаружена другая важная информация.
Введя имя и фамилию мужчины, можно найти до пяти различных профилей. На всех фотографиях изображен один и тот же мужчина в годах.
Майя Катковска, руководитель Центра безопасного Интернета, говорит, что это довольно масштабная проблема в Латвии. Недавний тест с участием около 9000 школьников показал, что по меньшей мере 1500 детей были вовлечены в нежелательную коммуникацию с незнакомцем, возможно, даже сексуального характера.
Что сделать, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций во время знакомства?
Госинспекция данных напоминает - человек, с которым вы только что познакомились в Интернете, является совершенно незнакомым человеком, и нет уверенности в том, что он тот, за кого себя выдает (прячется под другим именем, использует фотографии других людей). Важно внимательно отнестись к раскрытию вашей личной информации - как о месте проживания, так и о повседневных действиях (в какое время и где вы бываете), деньгах, но особенно - воздержаться от отправки фотографий интимного характера.
Помните! Ваши "пикантные" фотографии могут оказаться в сети, и вы, вероятно, не захотите, чтобы их увидела ваша мама!
Несколько советов, как не стать жертвой преступников
- Необходимо оценить, добровольно ли вы предоставляете информацию или под давлением. Если вы чувствуете давление, это тревожный сигнал! Будьте внимательны и оцените, являются ли мотивы человека чем-то большим, чем простое знакомство.
- Предоставляйте личную информацию не спонтанно, а обдуманно.
- Если вы хотите поделиться более личной информацией, лучше делать это частным образом.
- Также обратите внимание на информацию, которую вы размещаете в своей учетной записи. Учтите, что к ней получает доступ еще большее количество людей, чем если бы вы отправляли такую информацию в частном порядке.
- Остерегайтесь поспешного перехода на другое приложение для общения, как будто так будет лучше.
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