Фото В Музее природы можно увидеть выставку кактусов

Как сообщили в Музее природы, на выставке представлено почти 500 колючих растений.

Кактусы и другие суккуленты - популярные экзотические растения для выращивания в домашних условиях, они радуют разнообразной формой, окраской стеблей и цветов, а их шипы могут быть как очень острыми, так и мягкими, сообщает музей.

В настоящее время в коллекциях членов Латвийского общества кактусов и других суккулентов зацвели маммилярии, астрофитумы, ребуции и другие кактусы.

В музее природы выставлено почти 500 различных сортов кактусов, особенно выделяются растения с каудексом - расширенной нижней частью ствола.

По данным музея, кактусы и другие суккуленты - растения, за которыми относительно легко ухаживать, стоит лишь соблюдать несколько рекомендаций - хорошее освещение, суточный перепад температур, а также прохладная и сухая зимовка очень важны для этих растений. В землю следует добавить много мелких камешков и щепотку глины, но увлекаться дополнительными удобрениями не рекомендуется, ведь необходимые кактусам элементы находятся именно в камнях.

Посетители выставки, проконсультировавшись со специалистами, смогут получить информацию о выборе, покупке, выращивании и пересадке кактусов и других суккулентов.

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